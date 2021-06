Floridura, goteres i clivelles sense reparar: així crea un “clima d’hostilitat” el fons voltor que despatxa els veïns del Raval Universitari de Castelló

Goteres, clivelles i teuladells a les terrasses dels àtics despresos i que poden caure a la via pública. Un informe tècnic encarregat pel Sindicat d’Inquilins de Castelló a una arquitecta i a un jurista detalla el “clima d’hostilitat” que està propiciant el fons voltor Tempore en els habitatges del Raval Universitari de Castelló. L’informe, elaborat per l’arquitecta Lola Bataller i el jurista de la cooperativa El Rogle Ignacio Collado, conclou que el fons voltor està “desatenent la seua responsabilitat de mantindre habitables els habitatges i l’edifici”, cosa que pot comportar una proposta de sanció per una infracció greu.

Així doncs, Tempore estaria duent a terme una estratègia per incrementar el seu benefici empresarial a costa d’obligar a anar-se’n els inquilins actuals: “Podem trobar, en la voluntat d’augmentar de manera molt sensible els preus als arrendataris, indicis sobre una motivació tendent a crear un estat d’hostilitat que tinga la voluntat de forçar les veïnes a abandonar els seus habitatges o, fins i tot, a acceptar els nous preus desorbitats sense negociar”.

L’informe, lliurat pel Sindicat d’Inquilins de Castelló a la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, ha detectat “actuacions que es podrien considerar assetjament immobiliari”. Si el departament que dirigeix el conseller Rubén Martínez Dalmau inicia un expedient, seria el primer de l’Administració autonòmica valenciana contra un fons voltor.

El conjunt de llars, construït el 2005, va perdre 11 anys després la qualificació d’habitatge protegit (VPO) i, després de diversos propietaris, ha acabat en mans del fons Tempore. Es tracta de tres blocs lineals de 173 habitatges, amb magatzems, places d’aparcament i trasters en el soterrani i amb 13 vestíbuls d’accés. Amb uns contractes de lloguer social d’una mitjana de 300 euros, unes 60 famílies han sigut “expulsades”, segons denuncia el Sindicat d’Inquilins de Castelló, a conseqüència dels increments del preu del lloguer, en alguns casos de fins al doble del que pagaven, o perquè no els han permés renovar el contracte.

L’arquitecta hi va fer una visita el 15 d’abril passat, dia plujós. L’informe enumera “grans taques d’humitat”, tolls als patis, que no tenen desaigüe, i fins i tot teuladells en els àtics que no estan subjectes correctament i la caiguda dels quals “pot ser un perill per als vianants que estan en la via pública”.

En una de les terrasses hi ha tolls a conseqüència del pendent deficient i d’una col·locació del desaigüe incorrecta. La volada té un sistema d’impermeabilització que no funciona correctament, “per la qual cosa està completament negre a causa de la humitat”.

En alguns habitatges, l’arquitecta va detectar taulellets en la paret completament despresos, aixetes de dutxa que no funcionen i taques d’humitat d’“una certa gravetat”. També bombaments en l’arrebossat i clivelles, a més de taques de floridura. En altres casos, l’informe recull fotografies d’un vidre de la finestra del saló d’un dels habitatges amb fissures.

En el garatge, la situació no és molt millor. En el sostre de l’aparcament apareixen “repetidament” taques de filtracions d’aigua pròximes a les instal·lacions elèctriques i que, en alguns casos, coincideixen amb els baixants o amb les juntes de dilatació estructural del conjunt. Els trasters del soterrani també tenen “humitats d’una certa envergadura” i despreniments dels arrebossats dels sostres.

“Entre aquestes patologies o faltes, algunes es deuen a plantejaments erronis d’origen, i altres a falta manteniment de l’edifici, però pràcticament cap es deu a l’ús quotidià dels habitatges”, conclou l’arquitecta, que destaca que les entrades d’aigua en els habitatges els dies de pluja agreugen la situació d’“insalubritat”.

Les actuacions que tendisquen “a atemptar contra la dignitat residencial dels habitants (...) sempre que siguen encaminades a forçar-lo a adoptar una decisió no volguda sobre aquesta”, adverteix el jurista coautor de l’informe, poden ser sancionades per l’Administració amb una falta molt greu.

El propietari, segons la legislació, és el responsable de mantindre l’habitabilitat i la seguretat dins dels habitatges llogats i en els espais comuns i, per tant, “haurà d’actuar amb proactivitat per al seu manteniment en bones condicions. Els inquilins, per contra, “han mostrat una actitud proactiva a l’hora de comunicar els desperfectes.

L’informe al·ludeix a pujades en els lloguers de més d’un 20% i a nous esborranys de contractes oferits pel fons voltor en què s’atorga el dret d’inspeccionar els habitatges, “cosa que atempta de manera evident contra el dret a la intimitat i la inviolabilitat del domicili”. A més, “només s’han fet les reparacions necessàries per part de la propietària quan hi ha hagut una eixida dels habitants antics i l’entrada d’uns altres que han acceptat les noves condicions”.

El 60% dels habitatges, buits

La regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló, María Jesús Garrido, ha participat dimarts amb el Sindicat d’Inquilins en una reunió amb la direcció territorial de la conselleria per valorar el peritatge. “Aquest informe mostra incompliments tant en el manteniment de l’edifici com possibles episodis d’assetjament perquè els inquilins paguen més o se’n vagen”, ha denunciat l’edil de Podem.

“Les pràctiques d’aquesta societat de capital de risc han duplicat el preu del lloguer i han deixat més del 60% dels habitatges de l’immoble del Raval Universitari buits. Aquest fons voltor està expulsant les classes populars d’un edifici que cal recordar que era VPO”, ha insistit Garrido.