La Generalitat anuncia ajudes directes de fins a 10.000 euros i de lloguer entre 1.000 i 1.500 euros per als afectats per l'incendi de València

La Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València han anunciat un paquet de mesures urgents perquè les persones afectades pel gran incendi declarat aquest dijous al barri de Campanar “no tinguen ni un minut d'incertesa”: els veïns tenen a la seua disposició 131 vivendes d'un edifici de propietat municipal de Safranar i comptaran amb ajuts de 6.000 a 10.000 euros per fer front a les primeres necessitats aquests dies.

A més, les famílies que vulguen llogar un habitatge tindran ajudess d'entre 1.000 i 1.500 euros mensuals i els que vulguen adquirir un nou immoble tindran l'impost de transmissions patrimonials al 0%, així com transport públic gratuït de la Generalitat i assistència psicològica permanent.

Així ho han anunciat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i l'alcaldessa de València, María José Catalá, en una atenció a mitjans des del Lloc de Comandament Avançat (PMA) a la zona de l'incendi.

La Generalitat aprovarà aquestes mesures a través d'un decret urgent dilluns que ve, en un ple extraordinari del Consell i el consistori ja ha habilitat aquest edifici a Safranar. Aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajudes que perceben les víctimes de qualsevol altra administració i es coordinaran a través d'una finestreta única a l'Ajuntament de València “per evitar burocràcia” i “facilitar al màxim la rapidesa”.

En primer lloc, s'aprovarà un primer paquet d'ajudes directes d'entre 6.000 i 10.000 euros perquè les famílies afectades cobrisquen despeses de primera necessitat com roba, taxis, menjar i beguda. “Ho han perdut tot de sobte i, encara que estiguen a casa d'un familiar o en un hotel, necessiten saber que poden poder funcionar amb allò més bàsic, amb allò més urgent”, ha assenyalat Mazón. Seran 6.000 euros si és una persona, 7.000 euros per a famílies de dues persones, 8.000 per a les de tres persones i “així successivament”, ha indicat.

Així mateix, les famílies que opten per llogar un habitatge comptaran amb ajudes d'entre 1.000 a 1.500 euros al mes. Les que vulguen comprar un nou habitatge tindran l'impost de transmissions patrimonials al 0%.

Assistència psicològica i reescolarització

Pel que fa a mesures socials, s'oferirà un servei d'assistència psicològic permanent per als pròxims mesos, més enllà de l'assistència psicològica urgent que es canalitza en aquests moments a través de l'Ajuntament i la Creu Roja.

Les persones afectades que siguen dependents o vulnerables tindran també “reubicació preferent” en residències “de qualsevol tipus” i en centres de dia, en cas de persones dependents i vulnerables tindran reubicació preferent en centres de dia o residències. També hi haurà una reescolarització preferent a centres escolars per a les famílies amb fills.

Igualment, les víctimes comptaran amb gratuïtat en el transport públic de la Generalitat, com el metro i els autobusos interurbans, “com a mínim durant el pròxim any”. Així mateix, en coordinació amb la protectora danimals, s'ha de facilitar laccés temporal per a qualsevol mascota. A més, hi ha dos centres veterinaris a la ciutat a disposició dels animals de companyia que puguen precisar alguna atenció.

Mazón ha assenyalat que és possible que al llarg del cap de setmana es detecte alguna altra necessitat urgent i es puguen incorporar altres mesures al decret que es publicarà dilluns. També ha indicat que la Diputació de València està treballant en un altre paquet d'ajudes complementari.

El president ha reiterat el seu agraïment a l'“ingent” treball dels bombers i efectius d'Emergències que segueixen treballant al lloc i que “no han dormit ni un minut durant tota la nit”. “Crec que mereixen l'aplaudiment i el reconeixement per part de tots”, ha dit.

D'altra banda, l'alcaldessa ha indicat que la junta de govern ha adoptat aquest divendres les primeres mesures per a les víctimes, que inclouen la posada a disposició dels veïns dels 131 habitatges de nova construcció que l'administració municipal va adquirir recentment a Safranar, al districte de Patraix, que compten amb llum, aigua i electrodomèstics.

Catalá ha assegurat que s'està atenent les persones afectades i els seus familiars “de forma interdisciplinar” al punt habilitat a Tabacalera. “Tenen una xarxa que és l'administració pública de l'Ajuntament de València i la Generalitat i podran disposar d'aquesta seguretat perquè no tinguen ni un minut d'incertesa”, ha destacat.