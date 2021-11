La Generalitat demana a la Justícia implantar el passaport COVID en hostaleria, oci i residències durant 30 dies

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reunit aquest dijous la mesa interdepartamental en la qual han participat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló; la vicepresidenta primera, Mónica Oltra; i el vicepresident segon, Héctor Illueca, entre altres membres del Consell, per a acordar noves mesures per a afrontar el repunt de casos de coronavirus que es ve registrant en les últimes setmanes.

Les condicions d'aplicació del certificat COVID que es traslladaran al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per a obtindre el seu vistiplau han centrat la reunió.

En aquest sentit, el cap del Consell ha concretat que serà obligatori presentar el document en establiments hostalers amb un aforament superior a 50 persones, en locals d'oci (discoteques, sales de festa, pubs), en locals recreatius amb servei d'hostaleria com a bingos o casinos i en hospitals i residències per a realitzar visites.

Puig ha justificat la implantació del document en les garanties que aporta a l'hora d'accedir a establiments tancats i en l'estímul que pot suposar perquè es vacunen les 400.000 persones que encara no ho han fet en la Comunitat Valenciana, això és quasi un 10% de la població susceptible de ser vacunada: "La llibertat té límits, no existeix el dret de contagiar els altres", ha dit el president

Malgrat que la incidència acumulada ha passat en l'últim mes de 49,14 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies als 150,16 d'aquest dimecres, els ingressos hospitalaris en les unitats de vigilància intensiva han pujat d'una forma molt més continguda. Mentre que fa un mes els hospitals valencians tenien 186 persones ingressades, 49 d'elles en l'UVI, fins a aquest dimecres hi havia 352 persones ingressades, 61 d'elles en les UVI.

En l'últim mes, 31 valencians han ingressat en les unitats de vigilància intensiva a causa de la COVID, dels quals tan sols deu disposaven de la pauta completa, mentre que els 21 restants eren pacients no vacunats.

Així, a penes una desena de persones entre quatre milions de vacunats han acabat en les UVI valencianes enfront dels 21 casos entre els 467.151 no immunitzats (el 0,24 per 100.000 casos enfront del 4,5 per 100.000). D'aquesta manera, el risc d'ingressar en vigilància intensiva per coronavirus és unes 19 vegades superior entre les persones no vacunades.