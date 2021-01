La Generalitat Valenciana constata el fracàs de les mesures adoptades per Nadal i imposa més restriccions, que poden quedar-se curtes

Una vegada fet, ja està fet. Després d’un període vacacional en què la Generalitat Valenciana no va aplicar mesures prou dures davant unes xifres de contagis i de morts cada vegada més crues, el president Ximo Puig ha presentat dimarts un reguitzell de restriccions per intentar reduir el colp de la segona onada.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha reconegut que durant les festes de Nadal no s’han respectat del tot les mesures més elementals de seguretat contra la pandèmia de la COVID-19. “Tots hem vist i sabem perfectament que no s’han respectat totes les mesures, malgrat ser de les més dures que s’havien imposat a la Comunitat Valenciana, fins al punt de renunciar que familiars de fora vingueren”, ha lamentat Barceló. La responsable de Sanitat ha recordat que “no estem en un Estat policial” i ha apel·lat a la “complicitat” de la ciutadania perquè “l’engranatge funcione”. No obstant això, la constatació que les restriccions no van funcionar planeja sobre el nou escenari de la pandèmia.

Puig s’ha referit als 196 morts en una setmana –una “xifra absolutament insuportable”– i ha assegurat que l’executiu valencià aposta per “evitar qualsevol retard injustificat” i per intensificar el procés de vacunació. El president ha assegurat que el sistema públic sanitari està preparat per a una segona onada i compta amb prou material per als pròxims cinc mesos. Encara que la situació als hospitals valencians no és de saturació, segons ha dit, hi ha plans de contingència per si es necessitaren més recursos i la possibilitat d’augmentar el personal. La pressió hospitalària és “alta”, però, de moment, “assumible”, ha afirmat la consellera Barceló. Els hospitals tenen capacitat per a arribar a 19.000 llits per a malalts aguts i 1.200 crítics i “més personal que mai”. Puig ha recordat que el personal s’ha reforçat amb 10.000 contractes a professionals sanitaris i ha destacat que la Comunitat Valenciana compta amb 2.137 rastrejadors, 300 de l’UME.

Amb les festes de Nadal a punt de concloure, el Govern valencià ha adoptat restriccions més severes en el sector de l’oci i de l’hostaleria, que avancen el tancament de bars i restaurants a les 17.00, i redueix l’aforament en comerços al 30%, incloent-hi la capacitat dels aparcaments, a excepció de farmàcies, ortopèdies, perruqueries, òptiques i clíniques veterinàries, en què es manté l’aforament del 50%. A més, no es permeten esdeveniments o actes que suposen una concentració de persones (espectacles públics i activitats recreatives o amb animals) ni activitats esportives infantils. En Educació, Puig ha assegurat que la prioritat és mantindre els alumnes a les aules, un “espai segur” gràcies a la tasca del personal educatiu.

Per grups d’edat, Barceló ha destacat la incidència entre els joves entre 15 i 29 anys. La consellera ha advertit que els indicadors de l’evolució de la transmissió del virus són alts i que el nombre bàsic de reproducció és superior a u (supera, per tant, el límit per davall del qual es pot afirmar que la pandèmia està controlada). La consellera assegura que està produint-se una transmissió comunitària sostinguda i ha insistit que els actes socials són l’origen de la majoria dels brots, incloent-hi els que es produeixen en l’àmbit privat.

Rebuig a les propostes de Compromís

El president de la Generalitat ha ressaltat que la transmissió de la COVID-19 creix “exponencialment” a Europa, Espanya i “especialment a la Comunitat Valenciana”. Les mesures adoptades en diversos països europeus, tendents a un confinament quasi total, contrasten amb les tèbies restriccions que s’han posat en marxa al territori valencià, la qual cosa ha acrescut la distància entre els dos principals socis de l’executiu valencià: el PSPV-PSOE i Compromís. En la mesa interdepartamental celebrada dimarts, segons ha pogut saber aquest diari, els representants de Compromís han demanat una sèrie de mesures molt més contundents que no s’han adoptat finalment. Puig s’ha referit a la “qüestió deliberativa” i ha assegurat que les mesures adoptades s’han pres amb el “màxim grau de consens”. “Qui porta el full de ruta és la consellera de Sanitat”, ha recordat.

En la mesa interdepartamental els representants de Compromís han proposat confinaments estratègics durant 14 dies, tret dels treballadors que assistisquen als seus centres laborals i els alumnes, per intentar revertir la tendència. Els consellers de la formació valencianista també proposaven el tancament de grans superfícies comercials els caps de setmana i la prohibició de consumir a l’interior de bars i restaurants.

A la reunió, a més de Puig i Barceló, han assistit la vicepresidenta i consellera d’Igualtat, Mónica Oltra; el vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Rubén Martínez Dalmau; la consellera de Justícia, Gabriela Bravo; el conseller d’Educació, Vicent Marzà; el conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, i el conseller de Política Territorial, Arcadi España, així com els secretaris autonòmics de Promoció Institucional, Alfred Boix; de Turisme, Francesc Colomer, i de Salut Pública, Isaura Navarro.

“El president adopta les mesures havent escoltat la mesa interdepartamental, es tracta de combinar els màxims esforços possibles”, ha dit Ximo Puig, que ha assegurat que el seu govern manté una “avaluació contínua” de la greu situació sanitària, però “sense reaccions impulsives”.