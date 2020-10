La Generalitat Valenciana prepara una estratègia contra la violència sexual que impulse “una sexualitat lliure, basada en el desig i el plaer propi”

El Govern valencià treballa en una estratègia autonòmica contra la violència sexual que busque posar-hi fi des de les arrels. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra presentarà el text complet el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones i ha avançat algunes qüestions en la reunió pel tercer aniversari del pacte valencià contra la violència masclista.

La vicepresidenta del Consell vol treballar l’educació afectivosexual des d’edats primerenques per construir una sexualitat “lliure, basada en el desig i el plaer propi i no imposat des de fora” i consolidar un model sexual i afectiu igualitari, allunyat de les violències patriarcals. Oltra ha insistit durant aquesta setmana que l’educació des de la infància és clau per a evitar els abusos i les agressions sexuals, que es donen també entre els adolescents, com en el cas de l’agressió múltiple a una menor en una localitat de la Vall d’Albaida, on hi ha un menor entre els acusats. La idea és impulsar la construcció de “nous àmbits relacionals que facen possible una societat basada en la no-violència i en el feminisme”, expressava la vicepresidenta.

Oltra considera que les relacions en aquest àmbit han de ser “lliures, segures i consentides”, i ha afirmat que en aquest camí és important educar per eixir dels “estereotips” que moltes vegades s’imposen, trets “de la indústria pornogràfica o de la ficció”, en què les dones “tenen un paper de submissió” i queden sotmeses a “la voluntat de l’home”.

La vicepresidenta va explicar algunes línies de l’estratègia després de la reunió del tercer aniversari del pacte valencià contra la violència masclista, celebrada dimecres amb els agents implicats. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va subratllar la determinació del Consell a acabar amb “el terrorisme masclista, amb la violència sexual que pateixen les xiquetes i les dones, amb el tràfic i la prostitució”. “Cada mort, cada agressió física, cada abús sexual és ja insuportable”, assenyalava Puig, que ha recordat les cinc víctimes mortals a la Comunitat Valenciana aquest 2020. “Cap societat decent és possible si no es garanteix la seguretat de les dones”, ha advertit el president.

“La violència sexual és una altra de les cares de la violència que pateixen les dones”. “Ens ofén, ens indigna això que hem sabut els últims dies”, ha assenyalat sobre l’última enquesta publicada pel Ministeri d’Igualtat, que revela que una de cada dues dones manifesta haver patit algun tipus de violència o abús sexual”, insistia el president. En la valoració del pacte, l’executiu afirma que el 83% de les mesures reflectides estan executades o en execució, la qual cosa en deixa només un 17% per complir per als dos anys que resten.