El Govern valencià redueix les reunions familiars per Nadal a 6 persones, avança el toc de queda i no alçarà el tancament perimetral

El president del Govern valencià, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous un enduriment de les mesures de seguretat anunciades inicialment de cara a les pròximes dates nadalenques.

Puig ha comparegut després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la COVID-19 en la qual també han participat la vicepresidenta Mónica Oltra, el vicepresident Martínez Dalmau, la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, o la de Justícia, Gabriela Bravo.

Segons ha detallat Puig, les reunions familiars quedaran reduïdes de 10 a 6 persones, a un màxim de dos grups de convivència, inclosos els dies 24, 25 i 31 de desembre i el 5 i 6 de gener.

A més, el toc de queda s'avança com a norma general fins a les 23.00 hores, excepte el 24 i 31 de desembre que es mantindrà fins a la mitjanit.

Finalment, el tancament perimetral es mantindrà vigent tots els dies de les festes nadalenques, excepte per a residents en la Comunitat Valenciana que per motius de treball o estudis hagen de tornar a territori valencià. Puig ha advertit que hi haurà un ampli dispositiu de controls en les carreteres.

I és que la línia descendent quant a incidència que venia registrant la Comunitat Valenciana des de finals de novembre es va frenar la setmana passada i en els últims cinc dies ha registrat un important augment.

En concret, segons les dades del Ministeri de Sanitat, el nombre de casos per cada 100.000 habitants en l'acumulat de dues setmanes va caure dels 281,56 del passat 25 de novembre als 200,27 del passat divendres 11 de desembre, és a dir, un descens del 29%. No obstant això, aquest dijous 17 de desembre es van registrar 254,77 casos per cada 100.000 habitants, un 27% més que divendres passat.

La dada menys dolenta, per contra, és que l'ocupació hospitalària roman estable. Divendres passat era del 10,31% en planta i del 23,99% en la Unitat de Vigilància Intensiva (UCI), mentre aquest dimecres va ser del 10,89% i del 22,10% respectivament.

Pel que fa al nombre de casos diaris, dimarts passat es va registrar un nou rècord des que va irrompre la pandèmia amb 2.841 nous positius detectats en 24 hores i aquest dijous es va tornar a superar la barrera dels 2.000 en detectar-se 2.109 nous casos.

El número reproductiu bàsic (R), indicador que estima la velocitat amb la qual el coronavirus pot propagar-se, es va situar el passat 8 de desembre (última dada disponible) en 0,89.

Segons els epidemiòlegs, quan aquest valor està per davall d'un (risc de contagi a menys d'una persona per afectat), l'epidèmia està controlada. No obstant això, si està per damunt, hi ha un alt risc de propagació comunitària descontrolada.