Homenatge a Juan Antonio Lloret, president de l’Associació Valenciana de Juristes Demòcrates

L’Associació Valenciana de Juristes Demòcrates (AVJD) organitza dimarts un acte d’homenatge al seu president durant més de 12 anys, Juan Antonio Lloret Llorens, mort el 12 de setembre passat. L’acte, a què està prevista l’assistència de representants destacats del món jurídic i de la política valenciana, tindrà lloc a les 19.30 en el Centre del Carme.

Juan Antonio Lloret va començar la seua dilatada trajectòria professional en la dècada de 1970 com a advocat laboralista. Va ser elegit regidor de l’Ajuntament de València en les primeres eleccions democràtiques del 1979 en la candidatura del PSPV-PSOE. Lloret va exercir les funcions de tinent d’alcalde i regidor delegat d’Urbanisme.

El jurista es va implicar especialment en la transformació del llit del Túria en jardí i zona verda, a partir del projecte de l’arquitecte Ricardo Bofill. Així es va descartar la iniciativa anterior de convertir el llit del riu en una via ràpida per a vehicles.

L’actuació de Lloret també va ser decisiva per a paralitzar el pla d’urbanització de la devesa del Saler, cosa que va facilitar que aquest paratge passara posteriorment a formar part del Parc Natural de l’Albufera.

Posteriorment, Juan Antonio Lloret va ser sotssecretari de la Conselleria d’Administracions Públiques, governador civil de Terol i diputat nacional, càrrecs des dels quals va viure en primera línia esdeveniments decisius per a la ciutat de València. També va ser membre del Comité Nacional del PSPV-PSOE.

Durant els seus anys com a president de l’AVJD, Lloret va impulsar l’organització de conferències i debats que van comptar amb la participació de personatges tan rellevants com els juristes Pascual Sala, Fernando Ledesma o Cristina Almeida, polítics com María Teresa Fernández de la Vega, José Manuel García-Margallo o Ximo Puig, sindicalistes com Cándido Méndez i periodistes com Ignacio Escolar o Iñaki Gabilondo, entre molts altres.

Aquesta activitat constant ha aconseguit convertir a l’AVJD en un dels espais de reflexió més coneguts de la ciutat de València.