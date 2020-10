El jutge del cas Taula embarga l’empresa familiar de Caturla i crea una peça separada per investigar l’ocultació del seu patrimoni

De la peça separada G del cas Taula, que investiga el presumpte saqueig de l’empresa pública que construïa els col·legis valencians, naix una altra peça per a investigar l’intent de Máximo Caturla, exsecretari autonòmic d’Educació del Govern del Partit Popular, d’ocultar el seu patrimoni abans de ser detingut. El titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de València, en una interlocutòria a què ha tingut accés aquest diari, ha acordat la prohibició de disposar dels béns de titularitat de la societat familiar Estilo Kiki SL i de totes les participacions socials de la mercantil. El magistrat ha imposat fiances als fills de l’expolític del PP (40.863 euros per a Máximo Caturla Ordiñaga i 73.173 euros per als seus germans Pedro i Silvia).

El jutge considera que els fets presenten indiciàriament caràcter delictiu, “i poden ser constitutius de delicte de frustració en l’execució dels articles 257 i següents del Codi Penal”, castigat amb penes de presó d’un any a quatre. L’actuació de Caturla sembla orientada, segons el magistrat, a “desviar del seu patrimoni béns, titularitats i diners a favor d’una tercera entitat, Estilo Kiki SL, l’entramat personal de la qual és íntegrament familiar”.

L’expolític del PP és un dels principals investigats en la peça G del sumari del cas Taula que investiga el saqueig de l’empresa pública Ciegsa. Caturla, segons un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, sabia que estava sent investigat (abans que el detingueren el 16 de gener de 2016) i es va desfer de gran part dels seus béns per “evitar possibles mesures en contra del seu patrimoni”, segons els investigadors.

L’anàlisi ben detallada de l’UCO sobre la seua “despatrimonialització” revela que Caturla va vendre un habitatge a Dénia, una nau industrial i sis dels seus 18 vehicles. El seu Jaguar de col·leccionista el va vendre per tot just 10.900 euros. A més, sis mesos abans de ser detingut, l’expolític del PP va abonar 48.400 euros al despatx P&A-World Wide Abogados y Economistas, el lletrat dels quals Emilio Gordillo ha representat Caturla en el cas Taula.

Es tracta d’un delicte connex als delictes pels quals se l’investiga en la causa principal i en altres peces obertes, però el jutge obri una altra peça separada, a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, “perquè les diligències a practicar són específiques i no tenen per què afectar el resultat d’altres peces”. L’exsecretari autonòmic d’Educació va canviar també de número de telèfon mòbil, fet que “la pràctica policial evidencia com una de les accions desenvolupades habitualment per les persones que es consideren objectius d’una intervenció de les seues comunicacions”, segons apunta l’UCO.