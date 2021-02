El jutge que investiga Carlos Fabra accepta que el PSPV exercisca l’acusació popular, malgrat les reticències de l’empresari Fernando Roig

El PSPV-PSOE exercirà l’acusació popular en el cas que investiga l’expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra previ pagament d’una fiança de 3.000 euros. El titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló, en una interlocutòria del 4 de febrer passat, ha admés la personació dels socialistes en la causa que investiga el presumpte intent de “despatrimonialització” de Fabra i la seua família per evitar el pagament dels seus deutes amb Hisenda.

La interlocutòria assenyala que la personació dels socialistes castellonencs és “pertinent”, ja que es tracta d’un partit polític que defensa els interessos generals en la causa que instrueix el jutge Jacobo Pin. La resolució imposa una fiança “proporcionada i equitativa” de 3.000 euros.

La defensa de l’empresari Fernando Roig, investigat en la causa i el club de futbol del qual va rebre 18,7 milions d’euros en patrocinis de l’Aeroport de Castelló, va presentar un escrit en què s’oposava a la personació del PSPV-PSOE com a acusació popular al·ludint a “requisits interns” del partit. El jutge rebutja l’argumentació de Roig fel fet de tractar-se de “meres al·legacions de part”. Així doncs, la defensa de l’empresari al·ludeix als estatuts del PSPV-PSOE “sense indicar quin extrem concret d’aquests s’incompleix” amb la sol·licitud dels socialistes.

La instrucció, en què figuren com a investigats empresaris de primera línia de Castelló, investiga els presumptes delictes de suborn, blanqueig de capitals, tràfic d’influències, frustració de l’execució i ús d’informació privilegiada. El jutge, en tres anys de perquisicions secretes, ha detectat pretesos préstecs a l’expolític del PP que mai es van tornar. La investigació també ha permés reobrir la causa del camp de golf de Borriol.

Carlos Fabra va abonar, arran de la sentència condemnatòria de l’Audiència Provincial de Castelló, un milió d’euros a Hisenda, però li faltava pagar un altre milió, pels interessos i la multa. El magistrat Jacobo Pin ha seguit la pista del patrimoni de l’expolític per les “sospites de possibles ocultacions de béns i/o transmissions fraudulentes en dates pròximes a la condemna penal”. La instrucció també va detectar que Carlos Fabra va comprar finques confrontants als terrenys que té l’exalcalde de la Vall d’Alba, investigat per corrupció en el mateix jutjat.

El PSPV-PSOE va presentar el seu escrit en què sol·licitava la personació com a acusació popular el 22 de gener passat. El líder provincial del partit, Ernest Blanch, va assegurar que “volem justícia per a Castelló, no sols pels diners que es podien haver invertit en escoles, carreteres i hospitals, sinó també pel mal que s’ha fet al nom mateix de la província, que l’ha convertida en sinònim de corrupció”.