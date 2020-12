El jutge que investiga per blanqueig Carlos Fabra reobri la causa del camp de golf de Borriol arran d’un informe de la Udef

El jutge Jacobo Pin no para ni un minut. El demolidor informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional sobre l’intent d’“emmascarament” del patrimoni per part de l’expresident de la Diputació de Castelló i el seu entorn familiar ha aportat tals indicis que la Fiscalia va sol·licitar al magistrat la reobertura de la causa que investiga el camp de golf de Borriol i a la família del golfista Sergio García, tal com va informar aquest diari.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló, segons ha confirmat elDiario.es, ha estimat la sol·licitud del ministeri fiscal i ha reobert la causa que investigava la cessió del camp de golf La Coma de Borriol a la família del golfista internacional Sergio García. El magistrat disposa ara d’un termini d’investigació inicial de 12 mesos per a practicar les diligències sol·licitades per la Udef sobre diferents comptes bancaris, participacions en societats i transferències de fons.

La reobertura ha sigut motivada per l’informe de la Udef que analitza les operacions de transvasament de fons entre empresaris de Castelló a comptes bancaris de la família Fabra. Els pares del golfista van pagar un xec de 100.000 euros a l’expolític del Partit Popular per un presumpte préstec, segons va declarar Victoriano García davant el jutge. A més, la mercantil Golf Borriol SA, l’administrador únic de la qual és el pare del golfista, va abonar 30.000 euros al fill de Fabra per un altre pretés préstec que hauria fet el fill de Fabra a l’associació de socis del club de golf i que va ser finalment assumit per la societat que gestiona el club de Borriol.

La causa va nàixer al juliol del 2016 arran d’una denúncia per delictes societaris interposada per dos socis i liquidadors solidaris de Golf del Mediterráneo SL contra nou membres del consell d’administració d’aqueixa mercantil, entre ells Carlos Fabra, i la societat Golf Borriol SL. Els denunciants van aportar al jutjat documentació que apuntava una sèrie de pretesos acords lesius adoptats per majories fictícies en Golf del Mediterráneo SA que haurien permés a Golf Borriol SL apropiar-se d’uns terrenys per 425.000 euros valorats en 9,6 milions d’euros aproximadament.

Un any després, la titular anterior del jutjat va acordar el sobreseïment de la causa, una decisió confirmada per la secció primera de l’Audiència de Castelló. La instrucció de la causa no va apreciar indicis de la comissió dels delictes societaris denunciats, decisions abusives o perjudicials per a Golf del Mediterráneo SA ni que els acords del consell s’adoptaren per mitjans o procediments il·lícits mitjançant majories fictícies.

La investigació, que ha portat en secret durant tres anys el magistrat, ha destapat una sèrie d’operacions sospitoses de transvasament de fons entre empresaris de primera línia de Castelló i la família del totpoderós, en un altre temps, president de la Diputació. La interlocutòria del jutge ha destapat que el procés de presumpte “emmascarament” del patrimoni de Fabra ha aportat nous indicis que afecten altres sumaris per presumptes casos de corrupció.