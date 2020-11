La jutgessa obri judici oral contra l’exalcalde del PP de Xiva i l’obliga a pagar en 24 hores una fiança de quasi 300.000 euros

L’exalcalde del Partit Popular a Xiva s’asseurà en el banc dels acusats pel presumpte saqueig d’una empresa pública municipal. La titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de Requena ha dictat una interlocutòria d’obertura de judici oral contra l’exalcalde José Manuel Haro, l’exregidor d’urbanisme, Marcos Navarro, l’exgerent de l’empresa pública Suma Chiva SA, Pascual Navarro, i contra la mateixa entitat mercantil, ja liquidada. La interlocutòria, a què ha tingut accés elDiario.es, imposa una responsabilitat civil de 292.606 euros que hauran d’abonar els tres acusats de manera conjunta i solidària en un dia sota pena d’embargament de béns de la seua propietat si no abonen la fiança.

La fiscal de la secció de delictes econòmics demana cinc anys de presó per a cadascun dels acusats i inhabilitació especial. L’escrit d’acusació del ministeri fiscal considera que l’alcalde i l’exregidor d’Urbanisme són autors dels presumptes delictes de prevaricació, malversació i frau a l’Administració, i cooperadors necessaris en el delicte de falsificació, mentre que l’exgerent de Suma Chiva seria cooperador necessari dels mateixos delictes menys del de falsificació.

Els dos polítics del PP, segons el relat de la Fiscalia, van fer conxorxa “abusant tots dos de les seues facultats” per saquejar l’empresa pública urbanística del municipi pertanyent a la comarca de la Foia de Bunyol mitjançant l’abonament de factures que “no obeïen als serveis que hi feien constar”.

La instrucció del cas, denunciat inicialment per Esquerra Unida, ha detectat pagaments sense justificar per valor de 149.387 euros al compte bancari que l’exgerent de l’empresa pública, Pascual Navarro, compartia amb la seua dona. “Els tres acusats eren plenament conscients que aquests pagaments fets amb fons públics, no s’efectuaven en contraprestació dels serveis prestats per Suma Chiva”, afirma la fiscal en el seu escrit d’acusació.

L’Ajuntament de Xiva, governat per Compromís, Esquerra Unida i Veïns Independents després de la desfeta del PP en les municipals del 2015, va presentar una demanda de responsabilitat individual per incompliment dels deures com a liquidador de l’empresa pública contra David Soldevila Carrascosa, exregidor d’Hisenda de l’equip de govern del PP. La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Requena, tal com va informar aquest diari, ha admés la demanda contra el liquidador. L’exregidor del PP es va limitar a lliurar “llibres en blanc i no res que tinga a veure amb la liquidació de l’empresa pública”, segons la demanda.

Carrascosa ni tan sols va sol·licitar l’informe final de liquidació a la interventora de l’ajuntament, “a qui precisament sembla ser que es va deixar al marge”. La demanda sol·licita la condemna del liquidador com a responsable per dol, culpa i negligència greu del mal ocasionat al consistori i demana una indemnització per danys i perjudicis.