L’absolució del regidor Pere Fuset deixa l’equip de Govern de València lliure de casos judicials

“Estic net. Estic tranquil. Tanque el meu despatx ací, a la Ciutat de la Justícia de València”. Així es va pronunciar dilluns el regidor de Compromís a l’Ajuntament de València, Pere Fuset, després de confirmar-se la seua absolució en el procediment obert contra ell i quatre persones més per l’accident laboral en el muntatge de les graderies per als concerts de Vivers del 2017, en què va morir un treballador. L’absolució es va produir després d’un acord aconseguit entre les asseguradores.

Aquesta és l’última causa que tenia pendent el regidor de Compromís, superat l’al·luvió de denúncies interposades pel PP des que l’any 2015 va perdre l’alcaldia, un gran nombre de les quals contra Fuset propi, però també contra la resta dels regidors de la coalició valencianista, del PSPV i durant el primer mandat contra Podem.

Això permet a l’actual equip de Govern municipal format per Compromís i el PSPV quedar lliure de causes judicials amb vista a les pròximes eleccions municipals, malgrat l’estratègia de judicialització empresa pels populars, amb l’assessor Luis Salom com a principal protagonista en interposar al voltant d’una quinzena denuncies, la majoria de les quals per pretesos fraccionaments de contracte, totes arxivades després de les declaracions dels edils de totes les formacions que han estat investigats.

De fet, aquesta intensa activitat judicial ha suposat fins ara un cost de 22.210 euros per a les arques de l’Ajuntament de València en concepte de despeses d’advocats dels regidors afectats, que tenen dret que se’ls cobrisca el cost de la seua defensa per no poder optar als serveis de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament per provindre la denúncia d’un altre empleat públic del consistori.

L’Ajuntament ja va haver d’abonar 3.600 euros a l’alcalde, Joan Ribó, pel mateix concepte, després d’arxivar-se una denúncia per un tema de protecció de dades; 2.200 euros més a la regidora socialista d’Esports durant el mandat passat, Maite Girau; 3.700 euros al regidor de Comerç, Carlos Galiana, també per a cobrir la despesa dels seus lletrats, arran de sengles denúncies de Salom arxivades; 4.600 euros més a Fuset mateix, a què ara es van sumar el mes de juliol passat 8.110 euros, amb la qual cosa la factura total per a les arques municipals s’ha elevat a 22.210 euros.

Amb anterioritat la justícia mateixa ja va arxivar altres denúncies de l’assessor popular contra el qual va ser regidor de Cultura Festiva, com els pretesos fraccionaments de contractes desmentits pels jutjats dels cartells de Falles o la bústia reial.