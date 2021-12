L’Ajuntament i la Generalitat exigeixen que el túnel passant de València i el Corredor Mediterrani respecten l’horta protegida

L’alcalde, Joan Ribó, i la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i presidenta del Consell de l’Horta, Mireia Mollà, s’han reunit dimarts per tractar el projecte del túnel passant, coincidint amb la convocatòria del Consell de l’Horta feta hui per al pròxim 28 de desembre. Els dos han remarcat que el Corredor Mediterrani és “imprescindible” i han defensat que l’alternativa que es plantege per a aquesta infraestructura estratègica ha de ser compatible amb la protecció de l’horta i garantir millores en el servei de Rodalia.

L’alcalde ha qualificat el Corredor Mediterrani com a “irrenunciable” i ha apostat per l’alternativa a l’“anell subterrani” que protegisca més l’horta i permeta “desenvolupar uns Rodalia moderns, que puguen anar des de Gandia fins a Vinaròs”. Ribó ha insistit que “conjugarem aquests tres aspectes, però sense abandonar-ne cap”. “Sabem que aquest corredor ve finançat en una part important amb fons europeus”, ha prosseguit. “El que demanem és que es faça un corredor que respecte l’horta i alhora resolga la mobilitat de la ciutat, que no es pot convertir una altra vegada en el semàfor d’Europa”.

Per al màxim responsable de la ciutat, “el Corredor Mediterrani és essencial per a la Comunitat Valenciana, és fonamental per a València, és la Via Augusta del segle XXI, segons diu el títol d’un llibre. No es pot entendre la mobilitat de la Comunitat Valenciana, el transport de mercaderies, el transport de persones, etc., sense aquest”.

D’altra banda, Joan Ribó s’ha referit a l’“anell que va en pràcticament totes les propostes que fa l’Estat, que comprendria les estacions d’Aragó, Universitats, el Cabanyal, la Font de Sant Lluís i l’estació terme”, i que resulta “clau per a uns Rodalia que siguen adequats a la situació de la nostra ciutat”. En aquest sentit, el responsable municipal ha remarcat que s’ha de “convertir l’estació terme de València perquè no siga un atzucac com és ara”.

A més, l’alcalde ha assenyalat que “l’opció millor és la que més protegisca l’horta” i ha recordat el PAT (pla d’acció territorial) Horta de València que incideix en aquesta qüestió.

De la seua banda, la consellera Mireia Mollà ha apuntat que, davant la convocatòria del Consell de l’Horta el pròxim dia 28, és “un moment en què cal pronunciar-se sobre el túnel passant, un projecte important que té a veure amb la mobilitat sostenible”. Mollà ha subratllat que “volem que aquesta infraestructura estratègica siga compatible amb la protecció de l’horta de València, que té un valor paisatgístic, agrari i cultural que ha de ser compatible amb les infraestructures del futur”.

Ronda de Mislata

A preguntes dels periodistes sobre la proposta de desenvolupar un nou accés a Mislata, l’alcalde, Joan Ribó, ha manifestat que “l’Ajuntament està disposat a ajudar la població d’aquest poble per buscar un camí sempre que aquest no toque l’horta de Campanar, que és de màxima protecció”.