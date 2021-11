L’incompliment del PP del seu propi conveni de l’F1 causarà a l’Ajuntament de València pèrdues milionàries

“El cost real de la inversió (38 milions) serà transferit per Ajuntament en el termini màxim de sis mesos des que, aprovada la reparcel·lació, s’ingresse l’import de les obres”. Això diu el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i l’Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports (GTP) de la Generalitat per al desenvolupament de les infraestructures necessàries d’accés i connexió viària de la ciutat amb el port”, tal com es va denominar al document que van signar el 28 de setembre de 2007 l’alcaldessa llavors, Rita Barberá, i el conseller d’Infraestructures del Consell que presidia Francisco Camps, Mario Flores.

En virtut del document esmentat, a què ha tingut accés elDiario.es, el GTP va avançar 38 milions d’euros bàsicament per asfaltar el circuit urbà en la zona que dona al barri del Grau, una quantia que l’Ajuntament es va comprometre a tornar, segons el conveni, “mitjançant la imposició d’un cànon d’urbanització als propietaris del futur Sector Grau, o a l’urbanitzador que en el seu moment se seleccione, sense perjudici d’establir qualsevol altra fórmula que l’Ajuntament considere adequada”.

No obstant això, la inacció durant anys del PP, unida a la finalització de les carreres l’any 2012, fan inaplicable el conveni i, per tant, inviable la recuperació dels 38 milions per a transferir-los a la Generalitat Valenciana, la qual cosa causarà un forat milionari en les arques municipals, malgrat que en el seu moment Camps va assegurar que la Fórmula 1 es faria “a cost zero”.

Fonts municipals han explicat que, com que no es va aprovar la reparcel·lació i la falta d’ús el circuit urbà, ocupat en aquests moments per un assentament de barraques, és impossible repercutir als propietaris del sòl els 38 milions en concepte de càrregues urbanístiques: “Aquests terrenys ara són viaris i les càrregues en el seu moment es van calcular sobre el manteniment d’un circuit urbà que ja no existeix”.

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va comentar fa poc que l’Ajuntament està negociant amb els propietaris les càrregues vinculades al programa d’actuació integrada (PAI) del Grau que permetran recuperar una part d’aquests 38 milions, mentre que la diferència s’haurà d’abonar a la Conselleria d’Habitatge que dirigeix el vicepresident segon, Héctor Illueca.

En aquest sentit, Illueca va sol·licitar al Consell Jurídic Consultiu (CJC) un pronunciament pel que fa a diverses qüestions relacionades amb l’expedient en què es va tramitar l’execució d’obres d’infraestructura que tenien com a finalitat la realització del circuit urbà per a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 a la ciutat de València.

En concret, l’escrit dirigit al CJC recull la consulta sobre “la possible nul·litat del conveni de col·laboració subscrit el 28 de setembre de 2007 entre l’Ajuntament de València i la Generalitat, a través de l’Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat Valenciana (GTP), en virtut del qual es va anticipar per aquest ens gestor el pagament de les obres i les infraestructures per un total inicialment previst de 38.501.827,82 euros”.

Finalment, com que la Generalitat Valenciana no ha sigut compensada de les quantitats de diners que va anticipar i que ascendeixen a més 38 milions i mig d’euros, a més se sol·licita que el CJC es pronuncie sobre la manera a través de la qual ha d’exigir la Generalitat a l’Ajuntament de València el reembossament dels diners anticipats, tant si es declara la nul·litat del conveni com si no, així com quan podria exigir-lo.

Crida l’atenció que el mes de maig passat, el mateix Francisco Camps, expresident de la Generalitat i un dels responsables del conveni que ell mateix va incomplir, va presentar un escrit per registre d’entrada a l’Ajuntament de València en què requeria al consistori que recuperara els 38 milions d’euros invertits en les obres del circuit de Fórmula 1, i fer-ho a través d’un cànon aplicat als propietaris del Sector Grau. Així mateix, va presentar un escrit en l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha) amb la finalitat que aquesta exigira el pagament a l’Ajuntament de València, tot això sobre la base del conveni de 28 de setembre de 2007.