L’oposició de Sanitat i els ginecòlegs frena l’esmena per a considerar violència contra les dones la violència obstètrica

Les protestes dels especialistes que intervenen en el part contra l’esmena que proposa incorporar la violència obstètrica com a forma de violència contra les dones han provocat que els partits que la subscriuen en plantegen la reformulació. Dues dimissions en les unitats de violència masclista dels hospitals La Fe i el Doctor Peset han incrementat el malestar en la Conselleria de Sanitat davant d’un text que, consideren, criminalitza els ginecòlegs i els obstetres.

Els partits del Pacte del Botànic, PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, van registrar dijous passat una esmena a la Llei d’acompanyament als pressupostos per a modificar la llei de violència contra les dones i incorporar-hi la violència obstètrica –la que es dona durant l’embaràs o el part–, una equiparació que ha causat indignació entre els professionals i en la conselleria. La responsable de la comissió de violència de gènere de l’Hospital La Fe va presentar dilluns la dimissió com a presidenta de l’òrgan i carrega contra la proposta, que haurà de ser debatuda en les Corts Valencianes al desembre. La seua homòloga a l’hospital Doctor Peset ha fet el mateix i des de les unitats de ginecologia s’han difós escrits de protesta contra la norma, que qualifiquen d’“injusta”. Sanitat ha traslladat el malestar al grup parlamentari socialista, en què bona part dels diputats comparteixen el sentiment dels metges i advoquen per reformular la norma.

Tant Compromís com Unides Podem recorden que la violència obstètrica està reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i s’obrin a repensar el text. Els socialistes creuen que el conflicte està en l’encaix legal: “Estem d’acord que aquesta mena de violència existeix i que cal frenar-la, però hi ha uns protocols als hospitals i una gran tasca de matrones, ginecòlegs i infermeres perquè no es produïsca”, recalcava el portaveu del PSPV, Manolo Mata.

En paral·lel, el ple de les Corts Valencianes de dimecres debatrà una proposició no de llei presentada per Compromís sobre la reforma de la llei estatal de l’avortament en què, entre altres qüestions, insta el Ministeri d’Igualtat a reconéixer la violència obstètrica com a violència contra les dones i establir mecanismes per a combatre-la. Els tres grups que subscriuen l’acord de Govern votaran a favor perquè siga l’executiu qui aclarisca les escletxes legals, mentre treballen per generar una norma de consens. El debat de dimecres servirà per a determinar les posicions de les tres formacions progressistes, unides en la lluita contra la violència masclista, però amb fórmules discrepants per a erradicar-la en les seues diferents versions. Les esmenes a la Llei d’acompanyament als pressupostos poden reformular-se fins al pròxim 2 de desembre. Superat aquest període, les que no s’hagen transaccionat arribaran ‘vives’ al ple del 21 de desembre, en què es votarà el projecte de llei per al 2022.

El conflicte entre professionals i parlamentaris sobre l’esmena rau en la definició de violència. La proposta de reforma de la llei remet a la definició de l’Organització Mundial de la Salut que, com a organisme internacional, recull pràctiques que es donen en multitud de llocs del globus. L’OMS indica que “el maltractament, la negligència o la falta de respecte en el part poden constituir en una violació dels drets humans fonamentals de les dones, descrits en les normes i els principis internacionals de drets humans” i fa una crida contra “el maltractament, la negligència o la falta de respecte en el part”, per bé que reconeix que no hi ha una definició unànime sobre quines pràctiques constitueixen aquesta violència i el buit existent en els estudis a escala global. L’OMS subratlla que és un dret de les dones embarasses –com de qualsevol pacient– “sol·licitar, rebre i transmetre informació, no patir discriminació i obtindre el nivell més alt de salut física i mental, inclosa la salut sexual i reproductiva”.

És en la part del compliment del deure de consentiment informat per a les intervencions en què més recalcament fan les activistes que protesten contra aquesta violència a Espanya. Els professionals creuen que l’ambigüitat del terme pot portar al fet que les dones que se senten agredides durant el part, encara amb les pràctiques mèdiques protocol·làries, presenten una denúncia per violència masclista. El col·lectiu professional reclama que siga la Conselleria de Sanitat l’encarregada de revisar els protocols i establir millores en l’atenció metge-pacient, consensuat amb els que han de prestar-la.