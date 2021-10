Les cinc falsedats que situen un vicepresident de la Diputació d’Alacant vora el banc dels acusats per haver-se vacunat en una residència

Els Reis d’Orient van portar un regal a l’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, que l’ha posat vora el banc dels acusats pels presumptes delictes de suborn i prevaricació administrativa. El vicepresident també de la Diputació d’Alacant es va plantar el 6 de gener passat en la residència de majors de la localitat alacantina, quan s’iniciava el procés de vacunació, i en va eixir immunitzat. El seu departament de premsa va llançar abundant material gràfic de la visita de l’alcalde a un centre privat sobre el qual no té cap competència.

Després del renou per la seua imputació, el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, va retirar les competències a Cano, encara que li manté el sou i el càrrec en la institució provincial. L’alcalde popular va demanar el sobreseïment de la causa, però la titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de La Vila Joiosa va desestimar la petició i va incoar el procediment abreujat que situa Bernabé Cano vora el banc dels acusats.

Aquestes són les cinc coartades del primer edil de la Nucia que desmunta la jutgessa instructora en la seua interlocutòria demolidora:

L’alcalde no va ser convidat a la residència

La defensa de l’alcalde afirma que el 6 de gener Cano va acudir a la residència privada “a petició dels familiars dels residents”. La instrucció, per contra, ha determinat que el primer edil popular hi va acudir “sense convocatòria oficial” i acompanyat pel regidor de Sanitat, Manuel Alcalá, i membres de l’equip de premsa del consistori “en qualitat d’alcalde de la Nucia i diputat provincial”. De fet, Cano va penjar en el seu compte de Twitter unes quantes fotos i l’ajuntament va emetre una nota de premsa en què celebrava que 115 residents i 60 treballadors havien sigut vacunats. Una jornada que “passarà a la història”, assegurava.

Tots els testimonis, incloent-hi un agent de la Guàrdia Civil que custodiava les dosis, han negat que Cano fora convidat a entrar al centre per la responsable de Salut Pública de la residència. Per descomptat, ni en els seus tuits ni en la nota de premsa del consistori s’indicava que l’alcalde s’havia vacunat.

No podia accedir a la residència

A més, la interlocutòria recorda que Cano va entrar al centre “tot i que estava absolutament prohibit l’accés, almenys per a ell”. L’Ajuntament de la Nucia es limita a prestar la concessió administrativa del servei a la residència privada de l’empresa Saba. “El caràcter arbitrari i el greu crebant de la legalitat en aquesta matèria es manifesta amb l’exteriorització del comportament mateix del responsable polític implicat i en la vulneració de les normes que regien no sols el subministrament de la vacuna, sinó també a l’accés a residències de persones majors”, addueix la instructora.

No se’l va vacunar com a metge

El lletrat de Bernabé Cano defensa que l’alcalde es va vacunar amb una “dosi sobrant” en la seua “condició de metge en exercici” del club de futbol de la Nucia. “Va poder accedir al centre, perquè era alcalde de la Nucia i no el metge col·laborador de l’equip de futbol”, respon categòrica la jutgessa. La interlocutòria considera que l’alcalde es va avançar “a la fase que li corresponia”. A més, la instructora recorda la “realitat social” d’aquell mes de gener, amb la “màxima incidència de la pandèmia” disparada. Tot això, “a gratcient que no li corresponia en aquell moment, malgrat la seua condició de facultatiu”. “De totes les diligències d’instrucció practicades es poden deduir indicis que permeten afirmar que aquest oferiment es va fer en consideració al seu càrrec públic i no com a metge”, afig la interlocutòria.

El regidor de Sanitat va proposar que es vacunara a l’alcalde

“Resulta inqüestionable”, abunda la interlocutòria, que el regidor de Sanitat, Manuel Alcalá, “va preguntar a la responsable de Salut Pública si l’alcalde podria vacunar-se”. I és “inqüestionable” perquè així ho va declarar l’edil mateix. “Ja veurem al final del matí”, va respondre la dona. Alcalá afirma que, per evitar que sobraren dosis, va proposar que es vacunara l’alcalde en la seua condició de metge de l’equip de futbol de la Nucia, juntament amb el facultatiu de la residència. La directora del centre, en assabentar-se que l’alcalde anava a rebre la punxada, “va preguntar si això es podia fer”. “Aquest comentari denota la preocupació o sorpresa de la directora del centre”, afirma la interlocutòria.

No es va vacunar amb les últimes dosis

Les dosis sobrants afloren al final de la tanda de vacunacions. Aquell 6 de gener en la residència de La Nucia, es va procedir a vacunar 115 residents i 60 treballadors, a més dels dos agents de la Guàrdia Civil que custodiaven les dosis. En quin moment de la jornada es va vacunar l’alcalde? La responsable de Salut Pública va anotar el nom de Bernabé Cano, juntament amb la seua condició de “metge-alcalde”, al final de la llista de residents. No va anotar ni el DNI ni el número de la targeta de la Seguretat Social, “extrem contrari al que passa amb els dos agents de la Guàrdia Civil que també s’hi van vacunar”.

“Partint de la presumpció” que les anotacions de les vacunes subministrades als dos uniformats es van fer “al final del matí” per la responsable de Salut Pública, “es dedueix que la vacunació de l’alcalde es va produir amb anterioritat”. De fet, segons destaca la jutgessa instructora, la responsable “es va assabentar al final del matí” de la vacunació de Cano, quan “ja se n’havia anat del centre amb la vacuna subministrada”.

La jutgessa, en una interlocutòria molt contundent, rebutja la petició de sobreseïment i arxivament del procediment i incoa el procediment abreujat contra l’alcalde popular de la Nucia. De moment, la polèmica punxada ja li ha costat que Mazón li retire les competències com a vicepresident de la Diputació d’Alacant. Cano ha conservat el càrrec d’alcalde i de diputat provincial, malgrat les crítiques de Ciutadans, la formació amb què governa el PP en la Diputació d’Alacant (el renou intern entre els dos socis va transcendir a conseqüència d’un micro inoportú que es va deixar obert Mazón en el ple).

La jutgessa que ho investiga considera que Cano va prescindir “absolutament de les normes procedimentals”. La titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de La Vila Joiosa assegura que la vacunació a l’alcalde va ser un obsequi. Així doncs, hi ha nombrosos indicis que Bernabé Cano hauria comés els presumptes delictes de suborn i prevaricació administrativa.