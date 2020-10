Les conseqüències del brot més gran al territori valencià: multes de fins a 100 euros als assistents a la festa i de fins a 60.000 euros al col·legi major

La irresponsabilitat comesa en forma de festa universitària en el col·legi major Galileo Galilei situat en la Universitat Politècnica no eixirà debades quasi amb tota seguretat a ningú: ni als assistents, ni a l’organització, si n’hi hagué, ni a la mateixa residència.

L’esdeveniment ha causat el brot més gran detectat fins ara a la Comunitat Valenciana, amb 131 positius confirmats, i ha obligat les conselleries de Sanitat Universal i d’Innovació i Universitats a adoptar mesures extraordinàries, en concret, la suspensió de les classes presencials en tot el campus de Vera amb 25.000 estudiants afectats, el confinament durant huit dies de tot el col·legi major, amb capacitat per a 700 estudiants, i la suspensió de totes les pràctiques de Ciències de la Salut en totes les universitats públiques i privades de la província de València.

La Conselleria de Justícia, en coordinació amb la d’Universitats, ha encarregat l’obertura d’una investigació a la Unitat de la Policia Nacional adscrita la Generalitat Valenciana, els agents de la qual es van personar dimarts en les dependències del col·legi major per investigar l’origen de la festa amb l’objectiu de depurar responsabilitats.

Fonts de Justícia informen a elDiario.es que una de les qüestions que cal dilucidar és si la festa va tindre alguna organització concreta o si es va convocar de manera espontània pels alumnes mitjançant xarxes socials: “En funció de la investigació de la Policia Autonòmica, es determinaran les sancions, que podran recaure en els assistents que no mantingueren les mesures de seguretat establides com les distàncies de seguretat o l’ús de màscares, en els organitzadors, si n’hi hagué, i en el col·legi major mateix”.

Les sancions estan fonamentades en el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell. Segons el règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la COVID-19, es considera infracció lleu l’incompliment de l’obligació de l’ús de màscara o l’ús inadequat d’aquesta, infracció que podrà sancionar-se amb un màxim de 100 euros als assistents que les autoritats puguen identificar sense aquest element de protecció.

En el cas dels possibles organitzadors o de la residència, el decret considera infraccions molt greus, que implicaran una multa entre 30.001 a 60.000 euros, “no respectar els límits d’aforament, així com les mesures de prevenció i higiene per part dels establiments oberts al públic quan supose un greu risc que afecte més de 150 persones” i “organitzar reunions, o festes de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració que impedisca l’adopció de les mesures sanitàries o s’hi troben presents menors d’edat i/o majors de 65 anys”.

Per part seua, fonts de la Universitat Politècnica de València comenten que continuen estudiant la manera de procedir per a localitzar als assistents a la festa i aplicar-los el Codi d’Honor de l’Estudiant, tal com va comentar fa poc el rector del centre, Francisco Mora.

El col·legi major assegura que la festa no estava autoritzada

El Comité de Disciplina del Col·legi Major Galileo Galilei ha obert un expedient informatiu per “determinar i aclarir qualsevol conducta dels alumnes que puga haver anat contra les normes del centre”.

Fonts de l’entitat assenyalen que els estudiants són coneixedors que hi ha aquestes normes, ja que quan es fa la matrícula se signa un document en què es comprometen a complir-les.

Les mateixes fonts detallen que la festa, que, segons asseguren, el centre “desconeixia i no estava autoritzada”, es va celebrar durant el cap de setmana, quan hi ha menys personal, i va ser dissolta sobre les nou de la nit, en el moment en què la persona de guàrdia va ser avisada per una estudiant.

El director del Galileo Galilei s’ha reunit dimarts al matí amb els agents que s’han desplaçat a la residència i els ha brindat tota la col·laboració, reiteren. Igualment, la direcció està seguint les indicacions de la Conselleria de Sanitat respecte a les mesures de confinament.