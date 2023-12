‘La Mataobras’, una plataforma per a denunciar apartaments en baixos comercials: “Ens han arribat un centenar de casos en un mes”

“Hem traslladat més de 100 avisos a l’Ajuntament en 21 dies per part de comunitats de veïns que detecten obres d’adequació en baixos comercials dels seus edificis per a transformar-los en apartaments turístics. És un problema que preocupa molt els residents i no sols en el centre de València, sinó en gairebé tots els barris i en municipis de l’àrea metropolitana, com Burjassot”.

La responsable del portal d’Instagram ‘Lamataobras’ explica així a elDiario.es l’allau de casos que han rebut des que el 6 de novembre passat posaren en marxa aquesta plataforma per a paralitzar obres i denunciar baixos turístics a València: “Soc afectada, perquè van tractar de posar-nos un habitatge turístic en el baix comercial de l’edifici en què residisc al carrer del Poeta Mas i Ros i de moment hem aconseguit paralitzar-la, perquè la llicència que van sol·licitar no era correcta”.

D’aquesta manera, quan els arriba algun cas, remeten una notificació a l’Ajuntament de València perquè investigue si és tot correcte. La portaveu de la plataforma explica que “és important que l’adreça siga exacta, perquè els inspectors d’urbanisme o la Policia Local puguen trobar l’immoble sense problemes”. A més, recomana a les comunitats de propietaris que, si volen evitar problemes en aquest sentit, modifiquen els estatuts perquè figure la prohibició de la conversió de baixos comercials en apartaments.

A més, considera que s’haurien d’incrementar les sancions perquè les multes tinguen caràcter dissuasiu: “A Madrid, les multes per fer obres sense llicència van de 30.000 a 600.000 euros, mentre que a la Comunitat Valenciana van de 300 a 3.000 euros”.

Segons el pla general d’ordenació urbana de València, que data del 1988, en un mateix edifici no pot haver-hi baixos comercials i baixos destinats a habitatge turístic. Si ja hi ha un comerç, l’apartament hauria d’habilitar-se sempre en l’entresol o primera planta, que també s’hauria de destinar íntegrament a aquest ús turístic.

Tant la Federació d’Associacions Veïnals de València com l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València s’han manifestat en contra de la proliferació d’apartaments turístics en els baixos comercials. L’entitat veïnal va organitzar fa poc un debat sobre turisme i ciutat davant els problemes generats pels habitatges turístics, amb el focus posat en el problema dels baixos, i va proposar una moratòria en la concessió de noves llicències i més inspeccions.

Els comerciants, per part seua, ja han traslladat a l’alcaldessa de València, María José Catalá, la necessitat d’aplicar mesures per a controlar aquesta situació, especialment en les zones més comercials.

Compromís demana una policia turística

La portaveu de Compromís a l’Ajuntament de València, Papi Robles, ha posat el focus també en l’alarma social que està creant-se a València davant la retirada d’habitatges del mercat ordinari, així com per la transformació creixent de baixos comercials en apartaments turístics que provoca el tancament de comerços en actiu, un fenomen que arriba ja a quasi tots els barris de la ciutat, la intensitat del qual destaca durant els últims mesos en els adjacents als districtes ja saturats, de Ciutat Vella i els Poblats Marítims.

Robles ha apostat per crear una unitat de policia turística que també faça inspeccions d’apartaments il·legals i ha sol·licitat que el Govern municipal tramite “de manera immediata” les denúncies i demana que es pose en marxa amb la màxima celeritat un pla d’inspecció sobre els habitatges d’ús turístic que hi ha en funcionament a València, a fi de garantir que tots compleixen els requisits legals que estableix la normativa municipal i autonòmica, i que tramite les sancions dels habitatges que vulneren la normativa.

“El govern de Catalá i Vox no està assumint la seua responsabilitat i deixa de banda el veïnat per interessos especulatius i partidistes. València ha de ser una ciutat per a viure que aposte per habitatges assequibles i un comerç de barri. Per això, exigim a l’alcaldessa que treballe i pose en marxa de manera urgent un pla d’inspecció sobre els habitatges d’ús turístic per a garantir que compleixen els requisits legals i sancione els que els vulneren. També apostem per crear una unitat de policia turística que es dedique, entre altres qüestions, a fer aquestes inspeccions d’apartaments il·legals”.