L’Audiència Nacional investigarà l’extracció d’arena davant de la costa de Cullera per a la regeneració d’altres platges valencianes

El juliol del 2022, el Ministeri de Transició Ecològica publicava en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la informació pública del projecte de la Demarcació de Costes i la Mar per a l’extracció d’arena en aigües profundes de València i el seu trasllat per a l’alimentació de platges i el seu estudi d’impacte ambiental. Es tracta d’un megaprojecte multimilionari –uns 1.200 milions d’euros– que promou el depòsit d’arena procedent de la costa de Cullera en 16 platges des de Sagunt (el Camp de Morvedre) fins al Pilar de la Foradada (el Baix Segura). El material per a regenerar totes aquestes platges s’extrau d’un jaciment marí d’aigües profundes situat a uns 10 km davant de la costa de Cullera. El total d’arena que es pretén extraure és de 66,4 milions de metres cúbics.

El mes d’octubre passat finalitzaven les actuacions per a la regeneració de les platges del Saler i la Garrofera al sud de València, mentre les màquines continuen treballant en la recuperació de les Deveses, a Dénia. A penes unes setmanes després d’acabar la regeneració de la costa sud de València, la mar s’ha ‘menjat’ part d’aquesta arena depositada, i tot això sense que hi haja hagut cap temporal marítim aquesta tardor. La platja següent a regenerar se situa al sud de la platja de Sant Joan d’Alacant, per a la qual ja s’ha licitat la redacció del projecte i l’estudi d’impacte ambiental, tal com apunten des d’Ecologistes en Acció.

Avaluació ambiental pendent

Ecologistes en Acció recorda que el projecte de regeneració va ser sotmés a informació pública el juliol del 2022, així com que encara no ha acabat la seua avaluació ambiental: “Per tant, no té l’autorització administrativa de l’autoritat substantiva”, unes “irregularitats” denunciades pel col·lectiu ecologista davant la Policia Nacional el setembre del 2023, “i es va obrir un procediment judicial en els jutjats de Sueca que encara és viu”.

Al final de setembre del 2023, Ecologistes en Acció va sol·licitar un requeriment previ per al cessament de les obres a la Direcció General de la Costa i la Mar “per la pretesa execució mitjançant una via de fet d’aquestes obres il·legals”. L’Administració va admetre l’11 d’octubre passat que el projecte d’extracció d’arena dels fons marins “no tenia encara el vistiplau ambiental, tot i que afirmava que aquests projectes de regeneració disposaven de les declaracions d’impacte ambiental (DIA) preceptives”. “Ometia, no obstant això, que aquestes DiA estaven condicionades a la DIA del projecte d’extracció d’arena, que encara no s’ha publicat”, matisen des de l’organització ecologista.

Recurs davant l’Audiència Nacional

L’octubre del 2023, Ecologistes en Acció va interposar un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional per la realització mitjançant una via de fet d’unes “obres il·legals” per part de l’Administració de la Costa i la Mar: “La resposta no s’ha fet esperar”.

La Secció 1 de l’Audiència Nacional va admetre el 14 de novembre el recurs de la Federació Valenciana d’Ecologistes en Acció en el procediment ordinari 0001148 /2023 “contra l’actuació material constitutiva de via de fet de l’Administració General de l’Estat en les iniciades actuacions d’extracció d’arena en aigües profundes de València per a regenerar diverses platges del sud de València sense acte o resolució administratiu que servisca de cobertura a la situació esmentada, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic sobre via de fet danys mediambientals”. Així mateix, el tribunal ha requerit al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que ordene la remissió a aquest òrgan judicial dels expedients administratius relacionats amb l’acte impugnat.

“Si no parem l’emergència climàtica, aplicant les solucions que proposen els científics i els ecologistes des de fa decennis (reducció real de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, mobilitat sostenible i foment de la bici i el tren, consum de productes locals i ecològics, l’eficiència i l’estalvi d’energia i matèries primeres, les 4R, etc.) cada vegada pujarà més el nivell de la mar i les tempestes seran més i més fortes, de manera que la ‘regeneració’ artificial de platges resultarà absolutament inútil, a més de molt cara i antiecològica”, apunten els ecologistes, que adverteixen que els ajuntaments, les conselleries i els ministeris, juntament amb el sector turístic, “haurien de preocupar-se d’aplicar ja aquestes solucions, abans de perdre completament les nostres platges”.

Des d’Ecologistes en Acció del País Valencià valoren de manera molt positiva l’admissió del recurs, perquè “fa valdre les denúncies prèvies interposades per la mateixa organització davant les irregularitats d’extracció d’arena a la costa de Cullera”.