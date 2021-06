Mónica Oltra es ‘confessa’ davant el cardenal Cañizares: “El Sant Calze no és una copa, també és un signe d’identitat del poble valencià”

Una copa de pedra àgata cornalina, de set centímetres d’altura i 9,5 de diàmetre, ha reunit dues personalitats públiques diametralment oposades en el terreny ideològic: l’arquebisbe Antonio Cañizares, ultraconservador, i la líder de Compromís Mónica Oltra, ecofeminista. La vicepresidenta del Govern valencià i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha participat dimecres en la III Trobada Diocesana Fe-Cultura, un acte sobre el Sant Calze presidit pel cardenal Antonio Cañizares, arquebisbe i gran canceller de la Universitat Catòlica de València.

La trobada s’ha encetat amb l’exposició d’una rèplica del calze cedida per la basílica de la Mare de Déu de València. Cañizares ha agraït la presència d’Oltra i ha assenyalat que el calze representa la “trobada de fe i cultura, no materialment, sinó el que significa que ha donat lloc a una nova cultura en què l’home respecta la seua dignitat i és estimat”. “Els cristians volem aportar a aquesta cultura en col·laboració i ajuda mútua per construir una ciutat nova i cada dia més acomodada a la grandesa de l’home”, ha dit l’arquebisbe.

Oltra ha iniciat la seua intervenció amb una “confessió” i una “professió de fe”. La líder de Compromís ha confessat la seua satisfacció per la invitació a una trobada d’un àmbit “aparentment tan allunyat” de les seues activitats quotidianes i ha reivindicat una “fe indestructible en el diàleg, l’intercanvi d’opinions i l’acord com a elements imprescindibles per a la convivència i la pau social”.

L’acte, organitzat per la Rectoria de Cultura i Relacions Institucionals de l’Arxidiòcesi de València, la Càtedra Fides et Ratio i Càtedra de Teologia de la Caritat Sant Tomàs de Villanueva de la Universitat Catòlica de València, ha versat sobre el Sant Calze que es venera en la catedral de València des del segle XV. L’objecte està ja 105 anys exposat al públic en una capella on pot contemplar-se la seua copa palestina d’àgata en la part superior, datada en el segle I abans de Crist, i que, segons la tradició, va ser la utilitzada per Jesús en el Sant Sopar.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha advertit que el Sant Calze “no és una copa”, a més també constitueix un “signe d’identitat del poble valencià”. “Resulta molt valuós trobar un element de cohesió popular que, al marge del sentiment religiós o de la fe, està basat en un símbol representatiu de l’amor universal”, ha abundat Oltra, que ha recordat que es tracta de l’objecte valencià més representatiu des del Renaixement.

La icona, “a més d’agermanar-nos”, també vincula els valencians “amb altres pobles de la Corona d’Aragó”, ha dit. Oltra ha destacat que la porta del cardenal sempre està oberta, tal com va afirmar en la primera trobada diocesana fa dos anys. “Ho he pogut comprovar aquests anys”, ha dit la vicepresidenta del Consell.

Oltra també ha elogiat el treball d’atenció als col·lectius desfavorits “inspirat en una fe que beu directament del Calze”. “Precisament hui tinc l’oportunitat de donar les gràcies a totes les persones que, mogudes per aquesta fe, dediquen el seu esforç diari a fer-se presents en la societat per treballar per un món millor”, ha afegit. Oltra també ha al·ludit a sor Isabel de Villena i la seua aportació de la visió femenina de la vida de Jesús per recordar la història de les dones en l’àmbit de les cures, “especialment importants aquest últim any” de pandèmia.