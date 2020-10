Nou model social valencià: injecció de 99 milions i un pla de 500 milions de la UE en infraestructures

Prop de 41 milions d’euros per a reforçar el sistema d’atenció a la dependència, 47 milions d’euros per a la renda valenciana d’inclusió, 11 milions d’euros en ajudes al sector residencial i un pla d’infraestructures dotat amb 500 milions d’euros per als pròxims anys a partir de fons europeus. Són les inversions immediates que des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives s’injectaran durant el que resta d’any en el sistema valencià de serveis socials, la xarxa de protecció davant una emergència que s’ha agreujat durant la pandèmia, i el full de ruta amb vista a la Unió Europea a curt termini.

La vicepresidenta del Consell i titular del departament, Mónica Oltra, va explicar dilluns l’anomenat ‘Nou model social’, les accions de la conselleria per a modificar l’estructura, abans i durant la pandèmia. La vicepresidenta va indicar que el Govern pretén gratificar el personal sociosanitari que s’ha “bolcat” en la lluita contra el coronavirus i per això destinarà la meitat de les subvencions de centres residencials a personal, tant al reforç com a compensacions extraordinàries per la faena desenvolupada.

Oltra també ha insistit en el pla d’infraestructures, que va explicar el president Ximo Puig durant el debat de política general, i pretén destinar 500 milions d’euros procedents de fons europeus a la construcció de centres residencials i assistencials i l’ampliació de places en els ja existents, seguint el nou model que busca que els centres siguen “com més semblants a una llar millor i que a més s’ha demostrat molt efectiu en la lluita contra la COVID”.

L’objectiu del model social ha sigut crear una estructura normativa per a cada recurs. Així doncs, es distingeix la Llei de dependència de la renda valenciana d’inclusió o la Llei de serveis socials inclusius, l’últim projecte normatiu aprovat que reordena el mapa dels serveis ciutadans. Aquesta norma dota d’“estructura” el sistema i reforça les plantilles dels serveis socials municipals que, amb gairebé 2.000 professionals, ofereix una estructura d’atenció “sòlida i estable” a la ciutadania i especialment als col·lectius de persones més vulnerables. La llei preveu augmentar la ràtio d’inspectors a 1 per cada 150.000 habitants (anteriorment, 1 per cada 250.000), cosa que implica la contractació total de 34 persones. En els nous pressupostos de la Generalitat Valenciana es reforçarà també l’àmbit de la gestió amb 29 treballadors per a tasques administratives amb l’objectiu de preparar una segona onada del coronavirus.

La vicepresidenta ha posat en valor la gestió de l’executiu autonòmic, que, a parer seu, ha permés “afrontar en condicions millors les circumstàncies derivades d’una pandèmia que ha paralitzat el país i que està derivant en situacions de més vulnerabilitat”. De fet, ha destacat, la valenciana és una de les tres autonomies que va aconseguir continuar incrementant les persones beneficiàries en sistema d’atenció a la dependència fins a les 99.429 actuals i en 10.000 persones les destinatàries de la renda valenciana d’inclusió.

Entre les ajudes, el departament d’Igualtat i Polítiques Inclusives destaca un milió d’euros en partides directes al sector residencial, set milions d’euros en ajudes directes d’emergència individuals, 2,3 milions d’euros en ajudes d’alimentació a la infància i complements a les ajudes de menjador de la Conselleria d’Educació.

Davant una possible segona onada de la COVID-19, la Generalitat preveu ajudes per a reforçar les plantilles en les residències. Hauran de destinar i justificar el 50% de la subvenció en ajudes al personal i destaca que s’ha creat “una xarxa pròpia de distribució de material” posat a la disposició dels centres i recursos dependents de la conselleria. La vicepresidenta ha destacat també el suport al sector “amb el pagament de més de 76 milions d’euros a centres concertats”, incloses les places no ocupades, o els decrets de concessió directa de subvencions per valor de més de 9 milions d’euros a les entitats de diversitat funcional, gent major, poble gitano, igualtat en la diversitat o joventut.

‘El SIP social’

El departament que dirigeix Oltra vol rescatar una mesura que va començar a treballar-se amb l’equip de l’anterior consellera de Sanitat, la socialista Carmen Montón: el ‘SIP social’, que estarà pressupostat amb 10 milions d’euros. La mesura consisteix en una targeta assistencial que imite la que empra Sanitat Universal i Salut Pública per a les dades i la història clínica dels pacients, però adaptada als serveis socials; una manera d’unificar les dades per a evitar la revictimització dels col·lectius més vulnerables. En altres paraules, que la persona usuària dels serveis públics no haja de repetir constantment la seua història en cada atenció.