Nova sentència a favor del territori: el TSJCV tomba un recurs de la Sareb contra el Pla de Protecció de l’Horta de València

La justícia avala per segona vegada el Pla de l’Horta de València, aprovat per la Generalitat Valenciana al novembre del 2018 a iniciativa de la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori llavors, la socialista María José Salvador. La secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat un recurs de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) contra el pla que preveu la protecció de 12.000 hectàrees de sòl agrícola i la recuperació com a horta de 250 hectàrees.

La sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, considera que el pla, que afecta 45 termes municipals, “és necessari per a la conservació d’aquest element geogràfic tan característic”. El recurs de la Sareb al·ludia a “una sèrie de qüestions genèriques” relacionades amb tres àrees concretes: la unitat de paisatge del Puig de Santa Maria; les unitats de paisatge UP 04 i UP 05, que inclouen sòls del terme municipal d’Albalat dels Sorells; i la unitat UP 21 dels terrenys de la Punta.

La Sareb demanava la nul·litat del pla perquè considerava que manca de motivació i que “difereix de la versió del 2008”. El recurs planteja que aqueixa primera versió establia “per a aquests sòls la consideració de reserva, i permetia uns usos determinats que en la classificació actual no permet”.

Els magistrats del TSJCV afirmen que la qüestió, “tal com la plantegen els actors, és massa genèrica, perquè es refereix a unitats territorials molt extenses, on concorren circumstàncies plurals que no es discriminen adequadament”. “Una altra cosa hauria sigut”, continua la sentència, “que, com en altres casos que hem examinat, s’haguera materialitzat la reclamació en parcel·les singulars i concretes respecte de les quals no hi havia elements susceptibles de protecció, ni circumstàncies objectives que aconsellen, permeten o siga necessària la seua regeneració”.

Aquesta nova sentència, en la línia del pronunciament anterior de la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV sobre un recurs interposat per la Immobiliaria Guadalmedina (grup Igsa), avala la norma de l’executiu autonòmic valencià i suposa un suport addicional a la protecció del territori i, singularment, de l’horta de València. “La delimitació d’aquestes unitats com de recuperació de l’horta respon a una necessitat de preservar un cert espai, que no impedeix la fossilització del sòl, ja que els sectors permeten una transformació urbanística i, en conseqüència, un creixement urbanístic”, indica la sentència.

Així doncs, els magistrats conclouen que la norma pretén “en la mesura que siga possible (...) conservar un espai estratègic i emblemàtic”. “Aquestes determinacions (...) són correctes i potencien un equilibri ajustat entre la realitat i el que es pretén, entre el possible creixement urbà i la conservació de certs elements vinculats a l’horta valenciana”, postil·la el TSJCV. La sentència, que no és ferma, imposa a la Sareb unes costes de 3.000 euros.