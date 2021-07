Paiporta pren mesures després de la polèmica actuació de la Policia Local amb víctimes de violència de gènere

Les deplorables actuacions d’uns certs agents de la Policia Local de Paiporta amb víctimes de violència de gènere ha obligat el consistori a condemnar els fets i a prendre mesures. Una jornada sobre violència de gènere va aflorar uns certs comportaments que podrien constituir fins i tot presumptes delictes per part de diversos agents que van qüestionar les denúncies de les víctimes i fins i tot que haurien intentat besar una dona que havia denunciat el seu agressor en acompanyar-la a casa, tal com ha informat elDiario.es.

A més, l’agent que s’encarrega dels casos de violència de gènere en el cos de policia municipal ha patit comentaris masclistes per part d’un oficial, al qual se li ha obert un expedient informatiu. Precisament és la mateixa uniformada que, durant les jornades sobre violència de gènere, va confirmar en veu alta que les denúncies de les víctimes sobre la mala praxi d’alguns agents amb les víctimes de la violència masclista eren certes (va manifestar que “el cap és sabedor des de fa temps de tot això”).

La primera edil de Paiporta, la socialista Maribel Albalat, ha assegurat en declaracions a aquest diari que l’ajuntament no tolerarà “actituds masclistes”. “S’han iniciat els procediments administratius corresponents i hi ha diversos expedients d’informació reservada en marxa. L’ajuntament i aquest equip de Govern des que va tindre coneixement va iniciar les vies per a resoldre aquest tema i en això estem”, afig l’alcaldessa. “Preferisc no informar, perquè en els expedients hi ha informació sensible i confie en el que resolga l’instructor de cada cas”, assenyala Albalat.

L’alcaldessa assegura que el consistori ha atés les víctimes de violència de gènere que van denunciar les indecoroses actuacions dels agents. “Es va contactar amb elles, algunes estan en grups que també vam iniciar en aquesta legislatura de suport a dones víctimes de violència masclista o d’assetjaments sexual. “Em consta que tant la psicòloga municipal com la policia han estat en contacte amb elles i, a partir d’ací, han iniciat els procediments que han considerat convenients i se’ls ha donat assessorament”, explica Albalat.

La primera edil socialista destaca que des del 2015, quan Compromís i el PSPV-PSOE van arrabassar l’alcaldia al PP, el consistori ha “implantat una política amb perspectiva de gènere i igualtat”. El primer pla intern “amb mesures de correcció per a garantir igualtat de drets i oportunitats” es va iniciar el 2016 i inclou formació en igualtat i, específicament, en matèria de violència de gènere per a tota la plantilla municipal, “inclosa la Policia Local”, postil·la Albalat, que destaca que va ser precisament en unes jornades organitzades pel consistori en què “van començar a aflorar circumstàncies del passat”. “Això aflora quan vam començar a treballar aquests temes i quan es fan evidents s’inicien els procediments adequats”, afig.

L’alcaldessa, acabada d’aterrar en el lloc després de l’etapa d’Isabel Martín, de Compromís, incideix que ha donat prioritat al polèmic assumpte, que ha corregut com la pólvora en grups de WhatsApp de veïns i agents de la Policia Local. “Vull estudiar bé aquest tema, és la meua intenció resoldre’l i a això em dedicaré”, afirma Albalat.

Esther Coronado, regidora d’Igualtat, declara que “el que ha transcendit posa en evidència que el curs de violència de gènere dirigit a la Policia Local i organitzat des de l’àrea d’Igualtat de l’ajuntament era molt necessari”. “Fa poc hem revisat els protocols de coordinació entre la Policia Local i els serveis socials per a l’atenció de les víctimes de violència de gènere, però també cal continuar incidint en la formació i la sensibilització”, explica Coronado, de Compromís.

La regidora ha titlat els comentaris cap a la responsable de violència de gènere de la Policia Local de “masclisme”. “Jutjar la indumentària d’una companya, reificar-la i fer al·lusions sexuals al seu cos, i a més en un àmbit majoritàriament masculinitzat, és inacceptable”, afirma Coronado, que especifica que el comentari de l’oficial J. M. P. G. –“No es pot estar per la central policial amb malletes marcant el culet, ací està ple d’homes”– el fa un superior a l’única dona del cos municipal que hi havia en aquells moments.

“L’agent afectada té tot el suport de la Regidoria d’Igualtat davant una situació d’assetjament que atempta contra la seua integritat com a persona i la seua dignitat com a dona”, destaca l’edil de Compromís, qui ha elogiat el “treball exquisit” de la uniformada atenent víctimes de violència masclista. Coronado també ha anunciat que en breu s’aprovarà un protocol contra l’assetjament sexual en l’àmbit laboral.

Els sindicats mantenen silenci

Els sindicats UGT i CCOO, consultats per aquest diari, han preferit guardar silenci. UGT s’ha remés a l’escrit conjunt, signat també per CSIF i el SPPLB, en què atacaven tant la funcionària que havia recollit els testimoniatges de les víctimes de violència de gènere com l’agent de policia que els va confirmar a viva veu durant les jornades.

Un portaveu del sindicat CCOO del País Valencià reconeix que es tracta d’una “tema bastant delicat” i declina fer declaracions a l’espera que es dirimisquen les responsabilitats dels agents durant la instrucció dels expedients disciplinaris. “Som contraris a qualsevol mena d’expressió masclista i ho rebutgem”, afig.

En la Policia Local de Paiporta hi ha una autèntica guerra contra l’actual intendent pels expedients informatius oberts a alguns uniformats. En aquest context, uns quants agents jubilats es van manifestar demanant el cap de l’intendent (“Ves-te’n al teu poble”, deia una pancarta). L’oposició s’ha ficat de ple en aquesta batalla.

El portaveu del PP, Vicent Ibor, va lamentar en un ple que en les jornades sobre violència de gènere “es va dir una cosa que és molt greu”, en al·lusió a les actuacions de certs agents. Per part seua, el portaveu de Ciutadans, Francisco Estellés, va demanar aclariments “sobre les acusacions llançades cap a la nostra policia local per part de la monitora en un curs sobre violència de gènere”. “Des del nostre grup donem suport a la faena de la nostra policia local i defensem la seua honorabilitat i el seu compromís amb la ciutadania”, va assegurar en Facebook.