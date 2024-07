La plataforma per la reversió de l’Hospital del Vinalopó anuncia accions legals per l’opacitat del Govern valencià

La plataforma per la reversió de l’Hospital del Vinalopó va anunciar dilluns l’inici del camí judicial que emprén per a fiscalitzar els passos fets per la Conselleria de Sanitat després de finalitzar el 31 de maig passat el període legal per a comunicar la reversió del centre hospitalari i dels seus centres de salut a Elx, Crevillent, Asp, el Fondó de les Neus i el Fondó dels Frares.

Lluny de notificar la recuperació pública del departament de salut una vegada finalitzat el termini de 15 anys adjudicat en el seu moment a Ribera Salud, la Conselleria de Sanitat va anunciar un dia abans del final del període la pròrroga del contracte per a la gestió privada de l’àrea de salut, encara que va posar una sèrie de condicions que l’empresa haurà de complir en els pròxims mesos perquè la prolongació del contracte, que seria per cinc anys, es faça efectiva. Aquest és l’únic departament de la Comunitat Valenciana que queda de gestió privada, després de la reversió d’Alzira, Torrevella, Dénia i Manises.

Segons ha dit Agripa Hervás, membre de la plataforma, l’entitat ara mateix “estudia la via judicial davant la falta de transparència, l’opacitat manifesta del govern de Carlos Mazón, perquè volem saber què passa. Una Administració ha de saber que el seu predicament ha de ser clar i, en aquest cas, davant la falta de transparència de la Generalitat Valenciana, ens hem vist obligats a estudiar aquesta via”.

La plataforma ha agraït el suport rebut de la ciutadania, de la premsa i de totes les persones que han participat en les diferents convocatòries i accions d’aquest moviment veïnal per la gestió pública de la sanitat en els últims mesos, en què s’han recopilat 15.000 firmes en favor de la reversió.

“Continuarem amb la defensa a ultrança de la sanitat pública per no patir el greuge comparatiu que patim per tindre atencions diferents en funció del codi postal de cadascú”, assegura Hervás.

Per a la plataforma, “la sanitat pública és fonamental en l’estat del benestar”. “Ho defensarem així, estem en contacte amb una persona experta en la matèria i a partir d’aquesta informació veurem què s’escau o no; estem segurs que ja s’ha comés alguna presumpta irregularitat, perquè no s’ha fet un anunci clar de res, ni una pròrroga ni una reversió. S’hauria d’haver anunciat en quins termes es fa la pròrroga, s’hauria de poder accedir a aquesta informació i no es pot consentir l’opacitat existent, la ciutadania exigeix un rigor democràtic i uns mecanismes democràtics”, assenyala.

“Des de la Conselleria de Sanitat i la Generalitat Valenciana es parla de la ideologia per a desprestigiar aquest moviment i, clar que sí, que estem ideologitzats, no em val esperar tres anys més a veure si ve un govern que té a bé revertir. Ací hi ha hagut una voluntat expressa de la gent d’Elx, Asp, Crevillent, els Fondons, que exigeix una gestió pública de la seua sanitat i els recursos necessaris i exigibles per part d’una ciutadania que paga els impostos. Continuarem amb la lluita i la defensa d’una sanitat pública, que donen la cara, expliquen per què aquest és l’únic hospital de gestió privada, per què som els únics que tenim una gestió privada de la sanitat de tot el País Valencià”, conclou Hervás.