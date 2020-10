La Policia investiga la festa del Galileu Galilei que va obligar a tancar la Universitat Politècnica per a "depurar responsabilitats"

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha demanat a la Unitat Adscrita a la Generalitat del Cos Nacional de Policia que òbriga una investigació amb l'objectiu d'esbrinar els fets esdevinguts en el col·legi major Galileu Galilei de València -on s'ha detectat un brot de COVID-19 després de la celebració d'una festa- i per a determinar i "depurar", si escau, les responsabilitats dels suposades persones organitzadores o participants.

Aquesta investigació també determinarà les possibles sancions derivades de l'aplicació del Decret llei 11/2020 de Règim Sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció de la COVID-19, explica el departament que dirigeix Bravo en un comunicat.

Aquesta mesura es pren després que, aquest dimarts, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital posara en coneixement de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública la suspensió de les classes presencials a la Universitat Politècnica de València (UPV) com a conseqüència d'un brot de coronavirus, que "hauria pogut tindre un origen social en el col·legi major Galileu Galilei, de titularitat privada".

El president Ximo Puig, per part seua, ha recordat sobre aquest tema que hi ha 25.000 estudiants universitaris que no poden rebre classes presencials "per la irresponsabilitat d'uns pocs" i "això ha de tindre una resposta", i corrobora que, "per descomptat, hi haurà una investigació de caràcter policial en aquests moments i s'adoptaran les mesures que corresponguen".

En una entrevista en Onda Cero, el cap del Consell ha asseverat que està "convençut que els joves que van estar en aqueixa festa no tenien cap consciència probablement del que estava succeint, però és que pot succeir" i cal mantindre la "màxima prudència".

"En absolut podem relaxar-nos", ha prosseguit, perquè si es produeix aqueixa relaxació pot produir-se un brot com el del Galileu i això "significa un desastre".