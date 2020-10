Confinat vuit dies el col·legi major on es va originar el brot, tancada la Politècnica i suspeses pràctiques de Ciències de la Salut en totes les universitats de València

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat aquest dilluns el confinament del Col·legi Major Galileu Galilei, en el qual resideixen 650 alumnes, durant un termini de vuit dies a partir de la resolució que es publicarà en les pròximes hores en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Una festa universitària celebrada dies arrere en aquesta residència situada en la Universitat Politècnica de València ha sigut l'origen del major brot detectat fins ara en la Comunitat Valenciana i, de fet, ha obligat a suspendre les classes presencials en tot el campus de Vera, la qual cosa afecta uns 25.000 alumnes.

Barceló ha explicat que s'ha adoptat aquesta decisió després de conéixer els primers resultats de les 712 PCR realitzades: "Ja tenim resultats de 397 proves practicades i d'elles 120 han resultat positives, 114 corresponen a alumnes del col·legi major i la resta a estudiants de la Politècnica".

La consellera ha confirmat que hi ha estudiants d'altres universitats afectats pel brot, encara que ha preferit no detallar els centres fins a obtindre els resultats de totes les mostres. De moment, la Universitat privada Cardenal Herrera CEU ha anunciat el tancament de dues aules amb 93 alumnes en haver detectat diversos casos de COVID-19.

Sobre el confinament, Barceló ha recordat que els residents del col·legi major porten ja dos dies confinats i que es tracta de prolongar aqueixa mesura. A més, ha comentat que han sol·licitat l'empara del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) amb l'objectiu d'actuar en cas que algun estudiant se salte el confinament.

La responsable de Sanitat ha anunciat també la suspensió de les pràctiques de Ciències de la Salut en totes les universitats públiques i privades de la província de València i que s'està treballant al costat dels diferents rectors en un nou protocol de mesures per als diferents col·legis majors.

529 positius i cinc morts en 24 hores

La consellera de Sanitat ha actualitzat les xifres d'impacte de coronavirus en la Comunitat Valenciana. Segons ha informat, en les últimes 24 hores s'han registrat 1.104 altes, 529 contagis i cinc morts.

Els hospitals valencians compten en aquests moments amb 424 persones ingressades per COVID, 60 d'elles en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI).

En aquests moments hi ha 36 residències de persones majors amb algun cas positiu detectat, tres centres de menors i altres tres de persones amb diversitat funcional. En les últimes 24 hores s'ha detectat 26 positius entre residents i 8 entre treballadors. Actualment hi ha set residències sota vigilància sanitària.

La Comunitat Valenciana continua sent la que menor incidència acumulada té d'Espanya, amb 42,13 casos per cada 100.000 habitants en l'última setmana i 103,84 en els últims 14 dies. La mitjana espanyola està en 110 contagis en l'última setmana i 269 casos en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants.

Barceló ha informat que la Conselleria de Sanitat rebrà a la fi d'aquesta setmana els 500.000 test d'antígens que ha adquirit i que s'usaran principalment a pacients amb símptomes en urgències.

No hi haurà Falles sense vacuna

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha afirmat que no es podrà celebrar qualsevol festa popular de la Comunitat Valenciana que suposen grans congregacions fins que no hi haja vacuna.

"En aquests moments, miren el que ha passat en dos dies amb 120 positiu en un brot que és el major que hem tingut; per tant no sembla raonable, no sé quan podrem comptar amb una vacuna, però sí que els dic que això serà impossible sense una vacuna ja siga Falles, Fogueres, Moros i Cristians o qualsevol altra festa popular", ha explicat.

La consellera ha afegit que es tracta de festes "en les quals hi ha una quantitat important de persones que participen en la festa, bandes de música, a més de la quantitat de turistes que venen, hi ha un contacte físic que és molt difícil no mantindre-ho per la quantitat de persones que participen i la quantitat d'actes que giren entorn d'aquestes festes comporten molta participació i molt contacte".