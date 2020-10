Més de 200 positius en el brot que ha obligat a tancar la Universitat Politècnica de València després d'una festa en un col·legi major

La Universitat Politècnica de València anunciava a última hora del diumenge la suspensió de les classes presencials al campus de Vera -al qual acudeixen uns 25.000 alumnes- i el pas de tota la formació a la modalitat on-line, almenys durant una setmana i mentre es realitzen els rastrejos i es comprova l'abast dels contagis, pels primers resultats de les PCR realitzades a uns 700 universitaris després que la setmana passada es detectara un brot de coronavirus que té el seu origen en el col·legi major Galileu Galilei, una residència privada d'estudiants amb una capacitat per a més de 600 estudiants situada en el mateix campus universitari. Fins al moment, d'uns 270 test analitzats, s'han detectat més de 200 positius, tal com informava la televisió pública valenciana À Punt.

La consellera d'Universitats, Carolina Pascual, informava aquest mateix dilluns en una roda de premsa que ha oferit al costat del rector de la Politècnica, Francisco Mora, que la decisió s'adoptava pels "elevats" resultats de les proves realitzades fins hui i amb l'objectiu de "contindre la possible expansió d'aqueix brot". Es tracta d'un escenari "previst" en el protocol de contingència previst per la universitat, per a garantir la seguretat dels estudiants.

El brot, que té el seu origen en diverses festes universitàries que s'han desenvolupat les passades setmanes en la residència, afecta no sols a estudiants de la Politècnica, sinó també de la Universitat de València, el CEU Cardenal Herrera o la Catòlica de València: "Quan tinguem totes les dades, comunicarem a cada universitat quina és la situació i es prendran les decisions corresponents en cada cas", explicava Pascual.

Mora, per part seua, apuntava que s'aplicarà el codi d'honor de convivència de la Universitat Politècnica a aquells alumnes que hagen actuat amb irresponsabilitat, iniciant els expedients informatius que corresponga. La investigació afectarà només els estudiants, "cal ressaltar que la majoria de l'alumnat actua de manera responsable", i no al col·legi major, "és una entitat privada independent, per la qual cosa nosaltres no tenim cap capacitat sancionadora".

Sobre possibles sancions, Pascual ha incidit en què és la Conselleria de Justícia a la qual competeix l'aplicar possibles sancions en aquest o altres casos. "El campus és segur", ha recalcat el rector de la Politècnica per a destacar el comportament exemplar dels estudiants i lamentar la sensació de "vergonya" que deixen els vídeos d'aquesta mena de festes.

La consellera d'Universitats ha deixat en mans de Sanitat l'última decisió sobre quan es podran reprendre les classes presencials.