El Bloc lliga la seua nova denominació i el seu futur polític a la marca de Compromís

Més, Lliures, Avancem, Ara i Valentia són les opcions que la militància del Bloc votarà per introduir en la ponència política del seu pròxim congrés. La proposta de la refundació del partit inclou un canvi de nom, no sols de marca política, que incorporarà als mots esmentats anteriorment el substantiu Compromís, la coalició que concorre a les convocatòries electorals. Així doncs, la militància del que fins ara és el Bloc Nacionalista Valencià decidirà si el seu partit passa a ser Més Compromís, Lliures Compromís, Avancem Compromís, Ara Compromís o Valentia Compromís.

Incorporar la denominació de la coalició a la formació valencianista implica vincular el seu futur a aquesta fórmula, un pas lògic per als que participen en la ponència política. Encara que hi ha un sector crític amb el canvi de nom, en el Bloc expressen que és una cosa que de facto es feia en la comunicació del partit, de la mateixa manera que Iniciativa del Poble Valencià i Verds-Equo, les altres dues formacions que sumen en la coalició, afigen el cognom Compromís. Es tracta, seguint l’analogia, de deixar clar que tots formen part de la mateixa família política.

El Bloc és responsable que existisca Compromís i Compromís que el Bloc tinga representació, segons considera la formació valencianista. “És l’aposta clara per qui va protagonitzar el canvi el 2015”, indica un representant de la formació, que considera que “enfortir una part és enfortir el conjunt”. El Bloc pretén abordar una refundació ideològica que faça el projecte més feminista i més ecologista i siga atractiu en les zones en què el valencianisme polític per se no té tanta força.

La resta de les formacions que componen la coalició creuen que el valor de Compromís rau en la diversitat de les seues forces. “Una part important dels votants valoren les seues diferents tonalitats”, indica un dirigent d’Iniciativa, que creu que “el valor de la política en el segle XXI és la capacitat de conjuminar en una mateixa experiència diferents sensibilitats”. Qualsevol intent que aquestes diferències desaparegueren “seria un error”, perquè posaria fi a un dels factors que ha fet que el projecte funcione.

En VerdsEquo són d’una opinió similar: “Compromís és un nom de tots, és patrimoni de l’esquerra, el reivindiquem com a propi”, comenta un dels seus dirigents, que considera que la marca de la coalició “és el bé comú; és dels tres i és compartit”. “Compromís és un patrimoni comú que conjuntament vam crear els tres. La ciutadania valenciana reclama que mantinguem aquesta pluralitat i diversitat”, sentencia. Els tres partits es mostren respectuosos amb les formes internes de procedir i no creuen que es genere cap conflicte mentre cadascun es mantinga en el seu lloc i no tracte d’alterar el funcionament de la coalició.

El canvi de nom el podran votar els afiliats del Bloc des de dijous fins a diumenge i implica la seua incorporació a la ponència política, que qualsevol delegat podrà esmenar quan es faça el congrés, el 26 i el 27 de juny. Qualsevol punt de la ponència pot ser esmenat i debatut, recorden des del Bloc davant les crítiques d’alguns sectors per la fórmula escollida.