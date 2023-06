Compromís avança en les negociacions amb Sumar: “Tenim un objectiu comú”

Compromís i Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz per a conjuminar l’esquerra en les eleccions generals, avancen en les negociacions per a ampliar el projecte polític. La coalició valencianista ha mantingut ja la primera trobada amb l’equip de la també vicepresidenta del Govern i, encara que l’acord està en fase embrionària, han trobat bona sintonia.

Els valencianistes busquen una coalició àmplia, conjuminar els partits de l’esquerra democràtica al marge del model bipartidista per construir una majoria. I en aquest model han trobat en Sumar a un interlocutor que els agrada. De moment, apunten que les diferències són mínimes i no troben cap escull que siga insalvable per a formar part de la plataforma. En qualsevol cas, serà la militància i els òrgans de direcció dels tres partits que componen la coalició (Més, Iniciativa i Verds-Equo) els que avalen l’acord, una votació que haurà de donar-se abans del divendres 9 de juny.

Compromís ha reclamat tindre un perfil propi, que la seua identitat no es diluïsca en una sopa de sigles, un protocol clar de treball i que el programa electoral incloga l’agenda valenciana, unes qüestions que, segons apunten, en l’equip de Sumar entenen. “Tenim un objectiu comú: que no estiga Feijóo ni Vox” en la Moncloa, subratllen fonts coneixedores de la negociació, que recalquen que el més important és “aconseguir un acord que permeta tindre polítiques progressistes en el Govern”. Els valencianistes busquen un aliat estatal amb sensibilitat territorial i que defense les seues polítiques públiques i creuen que el moviment de la vicepresidenta del govern va en aquesta direcció. “Volem parlar de programa, de polítiques públiques i de canviar la realitat del país”, assenyalen.

La coalició apunta que, en l’espai polític que comparteixen, és la força majoritària de l’esquerra. Malgrat la pèrdua del Govern del Botànic i de l’Ajuntament de València, han aconseguit 15 diputats i un 14,3% en les autonòmiques i 662 regidors i un 13,3% del vot en les municipals, la tercera força de l’arc valencià i la segona força d’esquerres després del PSOE a la Comunitat Valenciana. Per això consideren que la interlocució ha de ser directa amb la plataforma, que integrarà les formacions que considere a escala estatal, i no en diversos fronts. “Compromís vol una relació bilateral amb Sumar, que és la realitat diferent a la Comunitat Valenciana”, apuntava Alberto Ibáñez, coportaveu de Compromís, en Carne Cruda dijous.

Els valencianistes advoquen per portar la negociació amb discreció i asseguren que no han posat línies roges en l’acord, encara que recalquen que la interlocució siga directament amb Sumar i que la coalició lidere les candidatures valencianes. “Compromís no ha vetat cap partit. El que hem proposat sempre és sumar, cooperar, i és una cosa que forma part del nostre ADN. No hem posat línies roges”, reiterava Ibáñez.

Un dels punts clau de la negociació serà el protocol d’actuació. Després del trauma que va suposar la candidatura conjunta amb Podem en les generals del 2015 i del 2016, després de les quals la negativa del Congrés a permetre’ls formar grup propi va portar els seus diputats al grup mixt, la coalició vol tindre clara quina serà la manera d’operar per als representants de la plataforma i els aspectes tècnics del grup: com repartiran temps, les despeses en la cambra baixa, les propostes i les intervencions. L’acord amb Més País ha funcionat bé, reconeixen, encara que sempre hi ha qüestions a ajustar.

De moment rebutgen parlar de la possibilitat de tindre un grup parlamentari propi i apunten que a hores d’ara no pensen quants diputats obtindran. En les últimes legislatures s’han mogut entre els nou diputats valencians de la candidatura conjunta amb Podem i Esquerra Unida –dels quals quatre eren diputats valencianistes– i l’escó de Joan Baldoví en les dues últimes convocatòries electorals. Podem va obtindre quatre diputats per la Comunitat Valenciana en l’última convocatòria d’eleccions generals.