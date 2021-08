La Comunitat Valenciana manté les restriccions i accelera la vacunació amb previsió d’aconseguir la immunitat de ramat al setembre

La recepta contínua sent la mateixa des de fa unes quantes setmanes: mantindre les restriccions de mobilitat i socialització fins a aconseguir l’anomenada immunitat de ramat. El Govern valencià aprovava dissabte una altra pròrroga de la restricció de mobilitat nocturna, els aforaments i les reunions socials per a 68 municipis, que concentren prop de la meitat de la població de la Comunitat Valenciana i s’estendran fins al pròxim 6 de setembre. El president de la Generalitat, Ximo Puig, justificava la nova pròrroga, avalada pels tribunals, en el fet que les restriccions han mostrat efectivitat: la valenciana ja és la segona autonomia amb menys incidència del virus i la pressió hospitalària va en descens, però la situació encara “és complexa”, amb un centenar de persones en les Unitats de Cures Intensives i 500 hospitalitzades.

“Cal fer una crida a la prudència i a la responsabilitat. La pandèmia no està superada i continua entre nosaltres, a pesar que estadísticament estem millor”, ha recordat el dirigent socialista. “Les restriccions obtenen resultats i són pel bé de la salut pública general”, ha insistit Puig, que posa el focus en l’acceleració de la vacunació, que ha demostrat efectivitat. L’última onada de coronavirus reflecteix taxes de contagi molt elevades que, en el cas de la població vacunada, a penes es traslladen a la pressió hospitalària.

Actualment la població jove, sense immunitzar, concentra les taxes més elevades de contagis, tot i que no es traslladen a la pressió hospitalària en la mateixa mesura que altres grups d’edat. No obstant això, les limitacions continuen sent clau per a evitar la transmissió i l’afectació a grups més vulnerables. Segons expressava el president de la Generalitat, Ximo Puig, el 85% de les persones ingressades en les unitats de crítics no estan vacunades o no tenen la pauta completa, i són tres de cada quatre majors de 40 anys.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha ratificat la tendència a la baixa en la gravetat de la pandèmia, amb una reducció dels brots del 5% en l’última setmana, la meitat d’aquests en població entre 15 i 34 anys (53,4%). Els contagis detectats es produeixen en reunions familiars i d’amics –l’anomenat “origen social” dels brots– i en els grans esdeveniments associats a la sociabilitat estival.

En paral·lel a les restriccions, la Comunitat Valenciana reforçarà la vacunació gràcies a l’enviament extra de dosis acordat amb el Govern central, que es destinaran als grups d’edat que concentren més incidència acumulada. Dilluns es rebran mig milió de vacunes, de les quals la meitat es destinaran a primeres dosis per a menors de 19 anys i un quart a segones dosis de joves entre 20 i 30 anys. “Totes les persones que no hagen bloquejat l’agenda a l’agost seran citades aquesta setmana”, assegurava la consellera de Sanitat, Ana Barceló. La previsió és que el curs escolar arranque amb els majors de 12 anys immunitzats.

El reforç de la vacunació, que compensa quotes anteriors més baixes, resulta clau per a suavitzar les restriccions segons el full de ruta de l’executiu autonòmic, que estima inocular 1,3 milions de dosis en les pròximes tres setmanes. Aquesta previsió implica que a mitjan setembre el 80% de la població major de 12 anys estiga immunitzada. A la Comunitat Valenciana s’han administrat fins al moment més de 6,3 milions de dosis de vacunes, més de 3 milions de persones tenen ja la pauta completa de vacunació –un 68% de la població a vacunar– i més del 80% tenen 1 dosi.

Repesca dels no vacunats

Per a assolir l’objectiu esmentat, resulta clau el treball de ‘repesca’ de les persones que no han acudit a la seua cita per a vacunar-se, bé per escepticisme, per vacances, per estar malalts o per no haver rebut la cita. La conselleria de Sanitat ha tornat a llançar els missatges de cita als telèfons mòbils i ha detectat que prop de 80.000 persones no responen a aquesta telefonada perquè no tenen un telèfon mòbil. Segons ha indicat la consellera, es procedirà a fer les cites a través del telèfon fix. Les persones que han rebutjat la vacuna suposen una xifra “mínima” de la població a vacunar, però al Govern valencià el preocupa l’escepticisme sobre l’efectivitat de les vacunes, que s’ha vist demostrada amb el descens d’hospitalitzacions.

Esdeveniments associats a les Falles

La titular de Sanitat mantindrà la setmana vinent una trobada amb representants del món faller, l’Ajuntament de València i Junta Central Fallera (JCF) per “concretar les condicions” en què se celebraran les Falles de l’1 al 5 de setembre i “canalitzar, dins de les possibilitats que genera l’actual espai normatiu”, aquestes festes, així com a determinar “quines activitats es poden dur a terme, com i amb quins protocols i quina seguretat” amb l’objectiu de “tancar el cicle” festiu. El Govern valencià insisteix que no es farà la festa com a tal i recorda que els casals estan subjectes a les mateixes restriccions que l’hostaleria i l’oci.

“Caldrà renunciar a molts actes que no podran dur-se a terme”, ha advertit la consellera, alhora que ha valorat que “els mateixos fallers han proposat renunciar a alguns esdeveniments pel risc d’aglomeració de gent”. En aquesta línia, ha afirmat que, per exemple, no se celebrarà la Cavalcada del Ninot ni mascletaes “massives”, però sí que s’organitzaran alguns castells i disparades en diferents punts de la ciutat.

Municipis afectats per les restriccions

En concret, el toc de queda selectiu afecta 68 municipis que concentren 2.694.376 de persones (940.290 a Alacant; 294.846 a Castelló i 1.459.240 a València), unes poblacions en què es limiten les reunions socials a un màxim de 10 persones, llevat que es tracte de convivents o de dos nuclis de convivència. Aquesta mesura s’aplica a les reunions en domicilis i espais d’ús privat i en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure.

A Alacant, les restriccions afecten les poblacions de l’Alfàs del Pi, Alacant, Almoradí, Altea, Asp, Benidorm, Calp, el Campello, Cocentaina, Dénia, Dolores, Finestrat, Xàbia, Montfort, Monòver, Mutxamel, Novelda, la Nucia, Onil, Pedreguer, Pego, Santa Pola, Sant Vicent del Raspeig, Saix, Teulada, la Vila Joiosa i Villena.

A la província de València, les localitats amb toc de queda i limitació en reunions socials són 32: Alboraia, l’Alcúdia de Crespins, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benigànim, Bunyol, Canals, Xest, Xirivella, l’Eliana, Gandia, Godella, Guadassuar, Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, l’Olleria, Picassent, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja de Túria, Sagunt, Sueca, Torrent, Torís, València, Vilamarxant i Castelló (a la Ribera Alta).

Finalment, els 9 municipis de la província de Castelló amb limitació de la mobilitat nocturna i de les reunions socials són Alcalà de Xivert, l’Alcora, Benicarló, Benicàssim, Castelló de la Plana, Orpesa, Peníscola, Sogorb i la Vall d’Uixó.