La Comunitat Valenciana repeteix com la pitjor finançada de l’Estat amb 7,2 punts per davall de la mitjana

La Comunitat Valenciana repeteix com l’autonomia pitjor finançada de l’Estat. L’anàlisi de la liquidació del sistema finançament de les comunitats autònomes de règim comú corresponent al 2019 feta per la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) constata que el valencià és el territori amb un finançament per habitant més baix. Sobre una ponderació mitjana de 100, la Comunitat Valenciana se situa en 92,4 punts en recursos per habitant.

El volum total del finançament definitiu de les comunitats de règim comú va experimentar el 2019 un augment del 4,6% amb relació al 2018, explica la nota de Fedea, un augment de recursos que no ha corregit l’asimetria entre territoris. Malgrat la introducció de mecanismes compensatoris, com els fons de suficiència, els fons de convergència o el fons de garantia, la valenciana segueix a la cua. Encara que Aragó i les Balears són les autonomies que més posicions perden respecte del 2018, la Comunitat Valenciana va registrar el 2019 una reculada del 0,1%, i va consolidar la seua pitjor posició en el rànquing estatal. La liquidació del 2019 es du a terme i es paga el 2021, que és quan es disposa de tota la informació necessària per a fer alguns dels càlculs que exigeix el sistema, recorda l’autor d’informe.

El Fons de Garantia, un dels mecanismes de compensació, va augmentar en un 3,4% pel que fa al 2018 i va suposar per a la Comunitat Valenciana una aportació de 1.196 milions d’euros. No obstant això, el Fons de Suficiència va tornar a tindre un impacte negatiu, 1.459 milions d’euros.

El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, ha tornat a reclamar una reforma del model de finançament autonòmic i mecanismes que compensen les asimetries entre territoris. Per al dirigent socialista, l’informe “evidencia que la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada de país”. ““Necessitem de manera urgent la reforma del model de finançament perquè garantisca l’equitat i la suficiència”, afirma el titular d’Hisenda, que reclama també un “mecanisme transitori” per a compensar les diferències de finançament per habitant, fins que es reforme el model. El dirigent valencià impulsa una trobada monogràfica en el Consell de Política Fiscal i Financera per abordar la reforma del sistema de repartiment de recursos.

El model de repartiment de recursos compensatoris com el Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals, expressa la fundació, es du a terme mitjançant el criteri de població ajustada, una fórmula que, si bé la Generalitat Valenciana no considera ideal, és de les que es defensa com a base per al nou sistema de finançament. “Aquests recursos es reparteixen any per any d’acord amb una fórmula de necessitats de despesa que quantifica els recursos que es consideren necessaris en cada regió per a finançar un nivell uniforme de serveis públics en tot el territori nacional”, indica, i assenyala que la població ajustada “s’obté corregint la població real per l’estimació que fa el sistema dels costos unitaris relatius de provisió dels serveis públics de titularitat autonòmica sobre la base de variables demogràfiques i geogràfiques, incloent-hi entre altres coses el grau d’envelliment de la població i la dispersió, així com l’extensió del territori”, recorda el document.