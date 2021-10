Els agressors ultres del 9 d’Octubre a València, a punt d’asseure’s en el banc dels acusats quatre anys després

Els 28 identificats per les brutals agressions del 9 d’Octubre en 2017 s’asseuran en el banc dels acusats en les pròximes setmanes. L’Audiència Provincial de València assenyalarà en breu la data per al judici oral per les actuacions de grups d’extrema dreta en la manifestació del 2017, que s’espera per a aquesta tardor, quatre anys després de les agressions. L’acusació ja ha presentat els seus escrits i només falta que un parell d’advocats de la defensa facen el mateix.

La Comissió 9 d’Octubre, que integra entitats cíviques i partits polítics, exerceix d’acusació particular en el procés que acusa una trentena de persones de lesions a manifestants, periodistes i membres de les organitzacions convocants. La Fiscalia també hi actua com a acusació a través de la fiscal delegada de delictes d’odi. En l’escrit d’acusació enviat al Jutjat d’Instrucció 15 de València, la Comissió sol·licita penes entre 3 i 7,5 anys de presó per una extensa bateria de delictes: desordres públics, delictes contra els drets fonamentals i llibertats públiques, coaccions, amenaces, maltractament o delictes lleus de lesions, amb els agreujants d’abús de superioritat i de reincidència.

L’acusació particular considera “imprescindible” que, al marge de les penes de presó i les multes, s’establisca una ordre d’allunyament de 300 metres del domicili de les entitats integrants per garantir l’exercici dels seus drets fonamentals.

Les agressions dels grups ultres van rebentar la manifestació i s’emmarquen en un “context polític determinat” per la celebració del referèndum a Catalunya: “Aquests fets havien crispat extraordinàriament la situació política en el conjunt de l’Estat i aquesta crispació va ser utilitzada pels investigats”, va recordar el jutge en el seu escrit.

Un dels agredits, Vicent D., que va intervindre per detindre un grup que va carregar contra una jove, va qualificar l’episodi com “una cacera de l’extrema dreta”. La jove va patir lumbàlgia posttraumàtica, contusions i ansietat i va declarar que fins i tot té por de participar en manifestacions. Periodistes del diari Jornada van ser increpats i van veure el seu material de treball destrossat, mentre que un fotoperiodista d’El País va rebre uns quants colps i va estar a punt de perdre el seu equip per altres ultres. Aquestes agressions van ser filmades per equips de televisió i pels telèfons mòbils dels assistents, que van portar als agents a veure més de 1.200 hores d’enregistrament per identificar els acusats i establir el relat de fets.

La interlocutòria del magistrat instructor recull l’historial delictiu dels investigats, entre els quals hi ha condemnats per violència de gènere, tràfic de drogues i agressions, entre altres delictes, i fins i tot els seus tatuatges amb símbols neonazis. Els grups van actuar durant la vesprada, a plena llum, davant dels agents de Policia Nacional, que van haver de contindre conats previs de baralles.