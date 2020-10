Gloria Calero: “El Govern complirà l’objectiu de revisar el finançament autonòmic”

Gloria Calero va arribar al Palau del Temple, seu de la Delegació del Govern a València, poc després d’haver acabat les obres de rehabilitació i un mes abans que esclatara la pandèmia. Calero, exalcaldessa socialista de Sagunt (Camp de Morvedre) i dona pròxima al secretari general del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, assisteix periòdicament als grups de gestió de la crisi derivada de la COVID-19 i coordina juntament amb Justícia un dispositiu contra la prostitució. Calero rep a elDiario.es en el seu despatx per tractar el finançament autonòmic i conversar sobre alguns conflictes recents.

El seu nomenament es va promocionar com una aposta per donar més visibilitat a la Delegació i a l’acció del Govern Creu que l’ha aconseguit?

Estic set mesos ací, dels quals tres hem estat en confinament. No sé si va ser el motiu del canvi, però es van canviar dotze delegacions de tot Espanya. No era aquesta especialment a qui calia donar visibilitat. Hi hagué un canvi de Govern i decidirien que calia canviar. Estem intentant donar visibilitat a les polítiques que marca el Govern, que és una de les nostres funcions. Durant la pandèmia hem estat al 100% per a lluitar contra la COVID-19.

Encara que el Govern de coalició només estiga en l’executiu nou mesos, ha complit les expectatives dels valencians?

Quan es va votar no hi havia pandèmia. Crec que les expectatives s’han complit amb escreix, només cal recordar la crisi econòmica del 2008 en què tots ens vam empobrir amb les polítiques restrictives del PP. Ara estem vivint una crisi bestial, sanitària, social i econòmica, però tenim un Govern obstinat que ningú es quede arrere. Són moltíssimes les ajudes a tots els sectors que s’han posat en marxa i estic convençuda que és perquè a Espanya hi ha un Govern progressista.

I en finançament, ha complit?

No. Però torne a insistir en la pandèmia, això no li ha passat a cap Govern. El Govern d’Espanya està plenament decidit a revisar el finançament autonòmic, és un compromís que va adquirir no sols el president, sinó la ministra Montero [Maria Jesús Montero, titular d’Hisenda], però estem cinc mesos controlant la pandèmia i ara continuem en això. El Govern d’Espanya complirà l’objectiu de revisar el sistema de finançament.

I mentre aquesta reforma arriba, confia que s’activen els mecanismes transitoris perquè les autonomies no continuen endeutant-se?

Estem veient finançament com mai. El Govern d’Espanya és el que està demostrant més suport i més lleialtat al sistema autonòmic. Cal recordar el fons COVID de 16.000 milions d’euros a fons perdut, que no s’han de tornar, això mai ha existit. I continua reforçant els ERTO, amb ajudes a empresaris, a autònoms... És un Govern que fa costat a les comunitats autònomes incondicionalment.

Des de l’última votació de la pròrroga de l’estat d’alarma ha tingut algun desacord amb representants de Compromís en xarxes socials, i els ha acusat de deslleialtat, fins al punt que ells han sol·licitat la seua dimissió. Creu que Compromís és deslleial al Govern?

Crec que en aquests moments tan crítics tots els partits han de fer un acte de contrició, deixar de banda els interessos partidistes i treballar pel bé de la ciutadania. Ja no sols Compromís, tots els partits haurien d’acordar més amb el Govern i tindre menys picabaralla.

Fa unes setmanes, juntament amb la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, va sol·licitar a Interior més efectius de la Policia Nacional per a la unitat adscrita a la Generalitat Valenciana. Com va aquesta negociació?

Tenim un clar dèficit de forces i cossos de seguretat. Això ve de les polítiques restrictives del Partit Popular, de la taxa de reposició zero. Els policies, no és qüestió d’obrir una borsa de treball, necessiten formació d’uns quants anys i estem en això. S’han augmentat els efectius en formació –convocatòria d’oposicions, formació i pràctiques– i aquest estiu van arribar 300 efectius més de Policia Nacional a la Comunitat Valenciana i hem de continuar reforçant la seguretat, no des d’un punt de vista restrictiu, sinó perquè els ciutadans se senten segurs.

Aquest reforç va coincidir amb l’anunci de tancar els locals on s’exerceix la prostitució. La lluita contra la prostitució és una prioritat per al Govern?

Sí. El PSOE té clara l’abolició de la prostitució i en aquesta línia treballem.

Fa poc van anunciar la clausura de més de 60 locals.

És que parlar alegrement de tancar prostíbuls és una perversió, perquè en teoria no n’hi ha cap d’obert. Tots tenen llicències de bars de copes, d’oci... La Policia fa les revisions d’acord amb la llicència dels locals, fan una faena extraordinària perquè encara així es clausuren, i si en algun moment se sospita que hi ha tracta, s’actua immediatament. És un procés ardu i minuciós. El problema de la prostitució cal enfocar-lo cap a qui consumeix prostitució, serà l’única manera d’acabar amb això.

Fa unes setmanes es va celebrar el primer judici al moviment feminista valencià per les multes del 8M del 2018 i el 2019. És un assumpte que vosté va heretar, però es va comprometre a mitjançar entre el ministeri i les afectades.

Tenim alguns expedients en el ministeri i estem veient com podem solucionar aquest tema. Jo vull expressar el meu malestar en aquest tema. Tant de bo no s’haguera produït mai. El 2020 no hi hagué cap incidència en el 8M. Però hi ha uns terminis i jo no puc decidir ara que una cosa es retira, em podrien acusar de prevaricació. Estem veient què hi ha en el ministeri, perquè sobre el que hi ha en el jutjat són els jutges els que han de decidir. La resta, hem d’estudiar en quin punt estan. Si jo poguera retirar-les.... Els procediments administratius tenen els seus terminis i no podem dir alegrement que es retiren.

Parlem de tema orgànic. Vosté va ser alcaldessa de Sagunt sense ser secretària general de l’agrupació local socialista La bicefàlia és una cosa que hauria d’incorporar el PSPV?

A mi això no em preocupa. Jo sempre parle de lleialtat. Si hi ha lleialtat, no hem de preocupar-nos.

Creu que hi haurà alternativa a Ximo Puig?

És una cosa que ha de vindre quan ho marque el partit a escala federal. Parlar a dos anys vista és parlar per parlar.

Per al pròxim 9 d’octubre alguns grups d’extrema dreta han sol·licitat concentrar-se en llocs on coincideixen amb altres actes. Com es tractarà?

Tenim huit concentracions comunicades per a aquest dia. Estem en un moment complicat en què es demostra que les concentracions no ens beneficien en el tema de la COVID-19. Ja vaig fer una crida perquè no es feren, però ara ho faig perquè es mantinguen les mesures de seguretat. El dret de manifestació és un dret fonamental que tenim tots els ciutadans i ciutadanes.

Se separarà els grups?

Sí. Tothom té clar on ha d’estar. Una faena molt ben feta de la Sotsdelegació de Govern. Tothom sap què ha de fer.