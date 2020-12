El Govern valencià sanciona Ryanair per obstruir el 2019 la tasca inspectora durant una vaga de pilots

El Govern valencià sanciona Ryanair amb 6.250 euros de multa per obstruir la tasca de la inspecció de treball durant una vaga. La Conselleria d’Economia Sostenible, de la qual depén la Inspecció de Treball, proposa una sanció a l’aerolínia de baix cost amb seu a Alacant arran de la investigació sobre la vaga de pilots de l’empresa al setembre del 2019.

El sindicat de pilots va convocar una vaga els dies 19, 20, 22, 27 i 29 de setembre pel tancament d’unes quantes bases a les Canàries, que estimaven que podrien suposar l’acomiadament de 500 persones. La seua protesta va coincidir amb les aturades dels tripulants de cabina i el personal de les agències externes. El sindicat va denunciar amenaces i coaccions durant el primer dia de vaga i va acusar l’empresa irlandesa d’imposar serveis mínims del 100%, sense cancel·lar cap ruta.

La Inspecció de Treball va concloure que durant la investigació de la vaga, "l’empresa es va dedicar a obstruir la tasca inspectora encaminada a comprovar possibles vulneracions del dret de vaga del personal". Davant una infracció administrativa qualificada com de “molt greu”, segons el text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, s’imposa la sanció mínima per a aquest tipus, després de recollir les al·legacions de l’empresa.

La norma recull com a infracció greu “les accions o omissions de l’empresari, els seus representants o persones del seu àmbit organitzatiu, que tinguen per objecte impedir l’entrada o la permanència en el centre de treball dels inspectors de Treball i Seguretat Social i dels sotsinspectors d’Ocupació i Seguretat Social, així com la negativa a identificar-se o a identificar o donar raó de la seua presència sobre les persones que estan en aquest centre fent qualsevol activitat”.