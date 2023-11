Mazón es queda sol amb Vox en el seu intent de pactar una agenda de legislatura

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es queda igual que estava en el seu intent de pactar una agenda de legislatura amb tots els grups parlamentaris. Només Vox, el seu soci de govern, ha acceptat l’oferta que va transmetre la setmana passada durant el ple monogràfic contra l’amnistia per a adoptar una sèrie de compromisos aquesta legislatura.

El dirigent valencià repeteix la foto que ja tenia després de les negociacions per a formar govern, que deixen la ultradreta com a únic aliat del PP valencià. A la plantada de Compromís, que va avisar que no s’asseuria a la taula fins que hi haguera una posició en el Consell unànime, se suma el rebuig dels socialistes a compartir espai amb Vox. Els partits de l’oposició no pactaran res fins que la ultradreta reconduïsca la seua actitud, o fins que el PP pare de donar-li cobertura. Tots dos han dit més o menys que no es pot estar en missa i repicant, ni fer alhora una cosa i la contrària, que no es pot buscar unitat parlamentària quan els seus companys de viatge es dediquen a assetjar la resta de la cambra.

Totes dues formacions recorden l’assetjament de la ultradreta als seus representants, des de les manifestacions davant de les seus socialistes, les campanyes feroces en xarxes socials i un to molt bel·ligerant en el parlament autonòmic fins a les iniciatives parlamentàries. En el PSPV estan afectats especialment, atés que Vox els acusa d’executar “un colp d’estat” per la llei d’amnistia i envia instruccions als militants perquè protesten davant les seues seus. Els populars també van difondre un vídeo assenyalant tots els diputats que van votar sí a la investidura de Sánchez, que es plantegen portar a la Fiscalia.

Després de la reunió de dimecres, la portaveu del PSPV, Rebeca Torró, va insistir que “el primer pas que hauríem de fer és el respecte i la convivència” i va demanar al PP que situara aquests aspectes en “el punt zero” de l’acord. “No se’ns tracta per part de l’extrema dreta com un partit legítim i el PP els dona cobertura”, va subratllar Torró. “Per a parlar de tota la resta necessitem això”, va dir la diputada després de la trobada, recordant que Vox, soci de govern del PP en la Generalitat Valenciana, “ens assenyala, ens insulta en les nostres seus, presenta propostes en què ens diu colpistes. És difícil asseure’s en una taula amb persones que fan el que fan. No ens podem asseure amb Vox en aquests moments i ell [el president] ha de decidir què tria”.

Compromís, que va rebutjar acudir a la trobada, ja va advertir que no participaria en “fotos sense contingut”. “Conceptes tan nobles i positius com el diàleg o l’acord no poden ser usats com a excusa per a propiciar fotos sense contingut, sinó que han de ser pràctiques constants d’un govern i d’una majoria parlamentària en el seu dia a dia. Dit d’una altra manera: les paraules han d’anar acompanyades de fets que els donen credibilitat”, va escriure Joan Baldoví a Mazón.

Hores després, el president es reunia amb la portaveu de Vox, Ana Vega, que va subratllar la “lleialtat” del partit i els seus consellers “als valencians” i va afegir que treballen “molt dur i braç a braç amb la resta del Consell per tirar avant la Comunitat Valenciana”. Ha garantit que faran costat a Mazón en els “temes capitals” com l’aigua i ha valorat com un “pas important” la intenció d’arribar a acords: “Si tiren avant, participarem”. Sobre el deute històric, un d’aquests temes que el president planteja i que Vox no reconeix, la parlamentària s’ha excusat que és una proposta sobre Catalunya –encara que l’acord inclou totes les comunitats autònomes– i que “no hi ha res negre sobre blanc” que diga que n’hi haurà per a la resta. “Quan hi haja una proposta, haurà d’arribar al Consell i ací els consellers es pronunciaran”, ha subratllat. Interpel·lada sobre la violència masclista, un altre assumpte que Vox qüestiona, han insistit a condemnar “tota la violència, vinga d’on vinga i entre qui s’exercisca”. I sobre la postura del PSPV, ha refermat: no volen acordar res amb qui “fa un colp d’estat des de les institucions (...) Pedro Sánchez assalta les institucions una per una i els socialistes valencians són còmplices perquè hi estan a favor”, ha insistit Vega. El president tancarà la seua ronda de contactes dijous amb els portaveus del PP, després d’un intent infructuós de buscar l’acostament entre dues postures incompatibles.