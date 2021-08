Podem contra Podem: l’agrupació de València carrega contra la gestió en habitatge de la qual el partit és responsable en la Generalitat

Foc amic en Podem València a compte de la política d’habitatge públic. El desnonament imminent d’una desena de famílies d’un edifici en risc de solsida i sense alternativa residencial va provocar una sèrie d’acusacions de l’agrupació valenciana als seus socis de Govern en la Generalitat i els seus excompanys a l’Ajuntament de València. Podem, que va concórrer a les eleccions del 2015 com a València en Comú, va desaparéixer de l’ajuntament en la convocatòria següent després d’haver gestionat les àrees d’Habitatge i Innovació fins al 2019.

Des del compte institucional del partit a València la formació morada llançava el diagnòstic següent: “La manca d’habitatges socials a la ciutat de València després de 20 anys de saqueig popular i 6 anys en el poder de PSOE i Compromís, posen de manifest que els partits tradicionals no són la solució”. Una acusació que omet que va ser la mateixa formació l’encarregada de gestionar les polítiques d’habitatge en el municipi durant quatre anys, amb l’arquitecta María Oliver al capdavant, o que des del 2019 és el seu partit qui lidera la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb Rubén Martínez Dalmau, també vicepresident segon del Consell, al capdavant.

Precisament l’exregidora d’Habitatge va ser nomenada assessora de la vicepresidència segona a l’inici de la legislatura i des de juny és la sotsdirectora de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha), presidida pel conseller de Podem i dirigida per César Jiménez, exsecretari autonòmic, també de la mateixa formació. Jiménez es va mostrar crític amb els seus companys de partit pel comentari llançat en xarxes socials i va demanar fer una reflexió sobre el temps que tarda a veure’s el fruit del treball en polítiques estructurals com les d’habitatge. També ho va fer l’exregidor d’Innovació Berto Jaramillo, que va deixar la militància de la formació quan va concloure el seu mandat i va considerar que assenyalar “contínuament Ribó [l’alcalde de València] o el PSPV/Compromís com si no haguérem estat nosaltres (amb aquest tema, el de participació, o el que siga) és de molta baixesa”.

El partit defensa des del mateix perfil que la seua regidora llavors va deixar projectats 320 habitatges públics a la ciutat a través d’Aumsa (Societat Anònima Municipal d’Actuacions Urbanes de València), que no han començat a construir-se, i acusa el PSPV i Compromís de no haver posat en marxa les obres. Els socialistes van corregir aquesta afirmació recordant que l’empresa pública no era de la seua titularitat, sinó que depén d’Urbanisme, a càrrec de la regidora Sandra Gómez (PSPV). Fins fa un mes, el gerent de l’entitat havia sigut José Antonio Martínez Roda, nomenat pel PP, i va ser substituït per Alberto Aznar, exdirector de l’Evha, a proposta del PSPV. Aznar, expert en urbanisme, es va sentir interpel·lat pel missatge de Podem i va reclamar a la formació que tinguera en compte que les polítiques d’habitatge tenen impacte a llarg termini. El malestar en la formació morada i en els seus socis de Govern amb l’atac que arriba de les seues files és més que evident.