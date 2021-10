El PSOE es compromet a impulsar un sistema de finançament que sufrague el "cost real dels serveis públics"

El PSOE es compromet a impulsar un model de finançament autonòmic que sufrague el cost real dels serveis públics per a evitar greuges entre ciutadans i territoris. El debat del finançament autonòmic, un dels més complexos que afronta el partit per les diferències de criteri entre els seus líders territorials, ha conclòs amb un text acordat per unanimitat en el qual es reconeix que el conjunt de comunitats autònomes estan infrafinançades. És a dir, que amb el sistema vigent, les arques autonòmiques no poden assumir el cost de l'exercici de les seues competències constitucionals.

Els socialistes es comprometen a reformar el model "com més aviat millor", en paraules de dirigents socialistes i reconeixen que han d'atendre "totes les sensibilitats" de les comunitats autònomes en el nou sistema. El text acordat recull alguns dels plantejaments valencians, encara que fonts consultades apunten que no hi ha hagut debat, sinó que s'ha "subsumit" la proposta per a per a evitar confrontació entre barons territorials. Per als dirigents valencians, principals interessats a plantejar la proposta, al ser la comunitat pitjor finançada, que s'assumisca un plantejament de mínims és una victòria.

El text assenyala que "el resultat ha de ser un sistema que aporte els recursos suficients per a garantir a la ciutadania, amb independència del lloc de residència, un nivell equivalent de serveis públics". Encara que no s'introdueix el terme població ajustada, demanda dels territoris infrafinançats, se substitueix per "ciutadania" i indica que s'ha d'assumir el "cost real de la prestació dels serveis", uns conceptes prou ambigus com per a acontentar les parts enfrontades.

El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, impulsor de l'esmena, ha defensat el fonamental és que la reforma es base en la "confiança federal" i en l'"empatia amb l'espai més pròxim o llunyà". "No es tracta d'un sistema de perdedors i guanyadors ni de confrontació: Espanya ha de cosir-se bé", ha reivindicat.

L'esmena acordada suposa instar el Govern a aportar més fons a les comunitats autònomes en el seu conjunt, amb independència del pes que cadascuna tinga en l'Estat. Tampoc s'incorporen els conceptes de deute històric, ni compensació als territoris, però sí que s'assenyala que "l'actual sistema de finançament autonòmic condemna a alguns territoris a una situació d'infrafinançament que els obliga a destinar un percentatge molt elevat dels seus recursos als serveis fonamentals, quedant-se sense marge per a implementar polítiques de desenvolupament regional que puguen ser palanca de recuperació al seu territori". Fins ara, les autonomies llastrades pel sistema que va caducar en 2014, han de recórrer a mecanismes de finançament com el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) que incrementa el seu deute.