Radiotelevisió Espanyola estudia comprar la pel·lícula sobre l’assassinat de Guillem Agulló

Radiotelevisió Espanyola estudia adquirir els drets d’emissió de La mort de Guillem, el film que narra l’assassinat del jove antifeixista Guillem Agulló i la investigació policial posterior. Així ho afirma l’administradora de Radiotelevisió Espanyola, Rosa María Mateo, en una resposta parlamentària al diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví.

El parlamentari va preguntar a la Corporació si valoraria adquirir la pel·lícula, coproduïda per À Punt Mèdia, la televisió balear IB3 i la catalana TV3, amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, que va aconseguir en la seua emissió en obert un 11,3% de share, i va aplegar 201.000 teleespectadors per a la cadena valenciana, xifra rècord d’audiència.

En concret, Baldoví va plantejar: “Té previst TVE emetre la pel·lícula La mort de Guillem per donar a conéixer un dels episodis més negres de la nostra història recent i reflexionar sobre la impunitat amb què compten els grups d’extrema dreta a Espanya?”. En la resposta, l’administradora de la televisió pública expressa que “la corporació està valorant en aquest moment la possibilitat d’adquirir drets d’antena sobre La mort de Guillem”, però, matisa que, com s’ha emés fa poc en obert, “no és una prioritat”.

“La corporació no ha participat en la producció de la pel·lícula”, que es va presentar a la televisió pública sense passar pel comité de TV Movies, per la qual cosa “hi havia només la possibilitat de ser valorada per la direcció d’adquisicions alienes per a la compra de drets d’alguna emissió. Aquesta és la direcció que s’ocupa dels productes ja acabats”, expressa l’administradora que, recorda, “és el que estem valorant”.