Ximo Puig respon al portaveu de Compromís que el Consell disposarà d'un 4,1% més de finançament estatal

La Comunitat Valenciana tindrà l'any vinent 13.800 milions d'euros en finançament procedent de l'Estat, un 4,1% més que enguany malgrat la caiguda d'ingressos, tenint en compte el marge de dèficit autoritzat. Això assegura el president de la Generalitat, Ximo Puig, que adverteix "un canvi" de posició en el Govern central cap a les comunitats autònomes i especialment respecte a la situació financera de la Comunitat Valenciana. Ja no són entitats que gasten, sinó "corresponsables de l'Estat de Benestar", cree el cap del Consell.

Així s'expressava Ximo Puig aquest dijous en la sessió de control en resposta a la interpel·lació del síndic de Compromís, Fran Ferri, que ha demanat una avaluació de l'actitud del Govern d'Espanya i especialment dels resultats de l'últim Consell de Política Fiscal i Financera. "La comissió mixta Consell-Corts va assumir la proposta de Joan Baldoví, un fons d'anivellament. El conseller -Vicent Soler- la va defensar molt bé en el Consell de Política Fiscal i Financera, però no va tindre el suport del Govern", exposava el síndic de la formació valencianista.

El president de la Generalitat ha respost a la pregunta del seu soci de Govern assegurant que l'Executiu valencià rebrà, com a resultat d'aquesta reunió, 3.300 milions d'euros entre els lliuraments a compte del sistema de finançament -que es mantenen malgrat la caiguda dels ingressos- i el 2,2% de dèficit que l'Executiu va posar de referència, repartit a mig fer entre transferències del Govern i dèficit autoritzat. A més, Puig ha valorat el fons no reembossable que el Govern va aprovar relacionat amb la COVID-19: "Mai hem tingut un fons extraordinari al marge del sistema de finançament". "El Govern valencià no retallarà, continuarà avançant en l'Estat Social", assegura el cap del Consell.

Per a Compromís la reforma de sistema de finançament és una qüestió "urgent", com l'arribada de recursos extraordinaris mentre no existisca el nou model. Per això la coalició condiciona en el Congrés el suport als pressupostos a aquest fons. En cas contrari, indicava Ferri, s'estaria incomplint un acord de les Corts Valencianes i l'acord d'investidura subscrit amb Compromís. "Lleialtat mai vol dir submissió", ha conclòs.

🔴 "Estem preocupats i ocupats en superar la pandèmia. La nostra situació és millor gràcies als professionals sanitaris. Des de la Generalitat s'ha actuat d'acord amb criteris tècnics i científics.



260 nous rastrejadors

El cap del Consell també ha anunciat la contractació de 260 rastrejadors més per a frenar la pandèmia de coronavirus en la Comunitat Valenciana, i ha avançat que aquest divendres s'aprovarà el programa d'autoconcert per als equips d'atenció primària. A més, ha reivindicat que quan la Comunitat de Madrid tenia 200 rastrejadors la Comunitat Valenciana tenia més de mil, i ara s'incrementaran, perquè "és el moment ara de frenar la pandèmia".

Els 260 nous rastrejadors són llicenciats que han fet l'examen de Metge Intern Resident (MIR), però no han accedit a una plaça, i que ara ajudaran en les tasques de vigilància, seguiment i detecció de casos.

Sobre el programa d'autoconcert per als equips d'atenció primària que aprovarà aquest divendres el ple del Consell, ha destacat que és "una vella reivindicació" de l'atenció primària, i es començarà a posar en marxa la setmana vinent per a millorar l'assistència sanitària amb l'increment de les consultes a la vesprada.

El president ha defensat així mateix que la Comunitat té bones dades de la pandèmia de COVID-19 gràcies a l'esforç dels professionals, però també a la direcció política, ja que des de la Generalitat s'ha actuat d'acord amb els criteris tècnics i científics.