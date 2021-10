El Port de València va anul·lar la permuta de concessions a Boluda que la Fiscalia Anticorrupció investiga

Nova investigació vinculada a la polèmica ampliació del port de València. La Fiscalia Anticorrupció manté oberta una investigació penal a l’Autoritat Portuària de València (APV), que presideix el socialista Aurelio Martínez, relativa al rescat de la concessió de les drassanes d’Unión Naval de Valencia, sense activitat des del 2012, a canvi d’una altra concessió en uns terrenys de 4.700 metres a favor de Boluda Corporación Marítima. Uns fets que de manera independent també investiga el Tribunal de Comptes, que va apreciar possible responsabilitat comptable.

La investigació del fiscal, avançada per Las Provincias i confirmada per elDiario.es, tracta d’aclarir si hi hagué tracte de favor cap a Vicente Boluda, president del lobby valencià AVE (Associació Valenciana d’Empresaris) i membre del consell d’administració de l’APV, tenint en compte que a causa de la inactivitat de les drassanes des de fa anys es podia haver explorat la fórmula de la caducitat de la concessió sense cap contraprestació.

El mes de juny passat, el consell d’administració de l’APV va aprovar l’inici d’un expedient de lesivitat a fi de deixar sense efecte la permuta que el Port mateix va aprovar el 2019, pel fet de reconéixer que va poder haver-hi un crebant per als interessos públics, un extrem que haurà de dirimir el Tribunal Superior de Justícia per impugnar definitivament la permuta.

El president de l’APV, Aurelio Martínez, va assegurar divendres que els va arribar el requeriment del fiscal en què sol·licitava documentació abundant fa tres dies i que en aquests moments està recopilant-se per enviar-li-la. Martínez es va mostrar tranquil, va recordar que tots els procediments s’han fet amb l’aval dels informes tècnics i va assegurar que l’inici de l’expedient de lesivitat és previ a la investigació de la Fiscalia.

L’expedient de lesivitat, com va informar aquest diari, va vindre motivat pels informes de la Intervenció i de l’Advocacia de l’Estat, que qüestionaven que no s’haguera optat per la caducitat de la concessió de les drassanes, fórmula que no hauria suposat cap cost per al bé públic. La investigació de la Fiscalia Anticorrupció s’ha obert pel que sembla arran de la denúncia d’un particular.

El fiscal té un any per a requerir tota la documentació necessària i fins i tot per a cridar a declarar a qui considere oportú abans de decidir si trasllada el cas al jutjat, en cas que hi haja indicis de delictes penals. o si per contra arxiva la causa.

L’operació de rescat d’aquesta concessió ve a conseqüència de les modificacions introduïdes en l’avantprojecte de la polèmica ampliació nord del port de València.

Entre aquests canvis figura el trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual en els dics de recer als terrenys de les antigues drassanes d’Unión Naval de Valencia SA, la titularitat indirecta del cent per cent de les accions de la qual és de Boluda Corporación Marítima (BCM) SL. Per fer-ho possible, es va aprovar el rescat de la concessió a canvi d’una de nova de 35 anys en altres terrenys per a construir-hi un edifici d’oficines de 13 altures.