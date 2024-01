El PP defensa que el conseller d’Educació carregue àpats en grup als fons de la caixa fixa i aquest que reconeix que passa els tiquets

El conseller d’Educació, José Antonio, Rovira, reconeix que passa els tiquets de les seues reunions de treball en restaurants a la Generalitat Valenciana i defensa que avança els diners de la seua pròpia nòmina, els complements de la qual considera insuficients per a costejar-se el lloguer a València.

El titular d’Educació ha apuntat dimarts, preguntat pels 3.000 euros en diners i sopars grupals durant els seus tres primers mesos en el càrrec que ha pagat a compte de la caixa fixa de la seua conselleria, justificats com a trobades de faena, que ell “va pagant-ho” i “cada X temps vaig passant les notes a la meua secretària” i després a ell li “paguen en diners”. “Quan tinc reunions de faena, amb gent del meu equip, amb gent d’altres conselleries, done les notes a la meua secretària i cada ics temps em paguen; diguem que em paguen en diners, això és el que es diu despesa fixa. No porte jo mai diners de la caixa fixa, pague del que es diu el meu peculi personal”, ha defensat, reconeixent la despesa denunciada per Compromís i avançada per elDiario.es.

Segons els comptes a què ha tingut accés aquest diari, el titular d’Educació del Govern valencià va gastar uns 3.000 euros en tres mesos en dinars i sopars grupals, que justifica com a trobades de faena. Aquests tiquets després s’envien a la conselleria perquè s’abonen via caixa fixa, un instrument que permet un ús dels diners sense fiscalització prèvia. Els imports oscil·len de 100 euros a 495, amb un parell d’excepcions a la baixa. Per comensal, hi ha despeses entre 20 i 50 euros. Algunes vegades hi ha dos convidats, en altres ascendeix a 14, i les més habituals són de 4, 5 o 6 persones.

Els alts càrrecs que viuen fora de València perceben una indemnització pel canvi de residència habitual que implica el nomenament. Si escau, segons el Portal de Transparència, són prop de 800 euros al mes. Juntament amb els triennis que li corresponen com a funcionari, el conseller ha percebut en els seus primers sis mesos en el càrrec 36.971 euros de salari. Preguntat per aquestes compensacions, Rovira ha afirmat: “El complement de residència no em dona ni per al 50% del lloguer. ”Ja no li parle de llum, aigua i altres, són qüestions diferents“. De moment, la Generalitat Valenciana de PP i Vox rebutja regular el lloguer, una de les prerrogatives de la Llei d’habitatge aprovada pel Congrés.

L’oposició demana la seua compareixença; el PP i Vox el defensen

El grup socialista en les Corts Valencianes ha registrat dimarts la petició de compareixença de Rovira per a explicar aquesta despesa “absolutament exorbitant”, mentre Compromís ha insistit que les reunions no estaven en el Portal de Transparència de la Generalitat, ni en l’agenda pública del conseller, i que el seu grup continua “analitzant més documentació”. Els valencianistes consideren acudir a l’Agència Antifrau pel que consideren un mal ús dels diners públics.

Per part del PP, el seu portaveu, Miguel Barrachina, ha defensat “l’activitat frenètica de totes les conselleries”, i ha subratllat que “totes les despeses de tots els consellers són ajustades a dret” i es trasllada informació a l’oposició amb “transparència total i absoluta”. A més, ha considerat que la tasca de Rovira en Educació és “extraordinàriament bona”. José María Llanos, síndic de Vox, s’ha remés a les explicacions del conseller i ha recalcat la política de “contenció i reducció de la despesa supèrflua” del Consell que comparteix amb el PP.