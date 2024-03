PP i Vox eliminen a València el servei InfoSex d'assessorament afectiu sexual per a joves

La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València ha confirmat a Compromís la supressió del servei municipal InfoSex, que ofereix informació relacionada amb pràctiques sexuals, prevenció de malalties de transmissió sexual, mètodes anticonceptius, menstruació, relacions afectives, entre d'altres. Per a la regidora valencianista Lucía Beamud, es tracta d'“una decisió ideològica per part d'un govern d'ultradreta amb una clara intenció de retallar drets”.

En la resposta, la regidora de Vox encarregada de l'àrea de Joventut, Mónica Gil, assegura que “no es pensa seguir prestant aquest servei al llarg de l'any 2024” i justifica la seua eliminació amb una disminució de la demanda. Ara bé, Compromís assegura que les dades que ofereix la regidora “estan tergiversades de manera totalment tendenciosa per encobrir l'eliminació d'un servei per raons ideològiques”. De fet, explica Beamud, durant aquests quatre anys 3.953 joves han rebut algun tipus d'informació o assessorament en aquesta matèria i s'han ofert tallers sobre l'amor romàntic, la diversitat sexual i de gènere, identitats no binàries, la menstruació, el plaer o les malalties de transmissió sexual.

La regidora de Compromís per València ha posat en valor aquest recurs específic sobre informació i assessorament afectivosexual, InfoSex, que és dins del Servei d'Informació i Assessorament Juvenil que ofereix l'Ajuntament dirigit a la població més jove i que ofereix orientació sobre el mercat laboral, l'accés a l'habitatge o consultes relacionades amb l'aspecte afectiu-sexual i psicològic, “un recurs que molts joves han utilitzat aquests anys per rebre orientació en funció de les necessitats, millorar les habilitats i adquirir eines per millorar la seua vida”.

Respecte al servei específic sobre informació i assessorament afectivosexual InfoSex, i segons les dades que recullen les memòries dels darrers anys, s'ha treballat en dues línies diferenciades: d'una banda amb un punt d'informació en línia i presencial atenent les necessitats específiques i per altra conformacions en instituts de batxillerat en col·laboració amb el servei d'educació.

Beamud considera “sectària i irresponsable” la desaparició d'aquest servei: “Català menteix doblement. La primera manipula les dades per justificar l'eliminació d'un servei fonamental per a la població jove d'aquesta ciutat. I la segona, i més, greu, menteix per encobrir el que hi ha darrere d'aquesta eliminació de drets: la por que té la dreta i la ultradreta que les persones puguen desenvolupar la seua sexualitat en llibertat i igualtat, la por a la diversitat. I per sobre de tot el seu negacionisme a la violència masclista, a la diversitat ia les persones LGTBI+”.