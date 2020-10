La pujada de l’IRPF a les grans fortunes que planteja Compromís afectaria el 0,6% dels contribuents valencians

Compromís tira avant amb la seua proposta de reforma fiscal, que inclou un augment d’impostos a les grans fortunes, i ha aconseguit l’aval del sindicat de tècnics d’Hisenda Gestha. El grup parlamentari ha mantingut dimarts una reunió amb els tècnics del Ministeri d’Hisenda per examinar les possibilitats de crear nous trams autonòmics en l’IRPF, sempre tenint en compte els criteris del Govern central per a mantindre la coherència fiscal.

Els tècnics del Ministeri d’Hisenda consideren que “hi ha marge” per a incorporar nous impostos sense llastrar el creixement econòmic a què apel·la la dreta parlamentària. En concret, els nous trams d’IRPF per a rendes superiors a 135.000 euros a penes afectarien 13.000 persones, menys d’un 0,6% dels contribuents obligats a declarar. En altres paraules: el 99,4% dels valencians no estarien afectats per aquesta pujada d’impostos. Aquest percentatge té un pes del 14% del que es recapta mitjançant l’impost, “un potencial recaptatori considerable”. Així mateix, segons han valorat, creuen que la modificació que planteja la coalició va en línia amb la proposta del Govern central traslladada a Brussel·les.

“La Comunitat Valenciana té prou marge per a incorporar impostos propis. Els subjectes passius recauen sobre les grans companyies que obtenen beneficis milionaris, fins i tot en aquesta pandèmia, i sobre les grans fortunes que han mantingut el nivell de renda durant aquesta crisi”, enunciava el portaveu de Gestha, José María Mollinedo. El tècnic ha recordat que el 2012 i fins al 2015 el Partit Popular de Mariano Rajoy va aprovar uns gravàmens extraordinaris i va crear nous trams en l’IRPF i considera poc probable que provoque un èxode de riquesa: “Una persona per raó fiscal no es canvia d’una comunitat a una altra”, afirma.

La idea de la coalició passa per pujar els impostos a les grans multinacionals i les grans fortunes que durant la crisi no han vist minvat el seu patrimoni. Entre els tributs hi ha un gravamen a les grans superfícies comercials –plantejat per la Conselleria de Transició Ecològica que dirigeix Mireia Mollà– i a les empreses que produeixen electricitat amb grans infraestructures. Uns impostos que van en línia amb el que planteja el Fons Monetari Internacional, “que no són sospitosos de ser comunistes”, indicava el portaveu de Compromís, Fran Ferri. “És un bon moment per a plantejar aquesta fiscalitat”, considera el síndic.

La proposta dels nous trams hauria de quadrar-se amb la proposta fiscal que presentarà el Govern central la setmana vinent. Si l’Estat parla de trams de 300.000, el de 175.000 seria correcte i caldria revisar el de 145.000, explicava Ferri en acabar la reunió. La proposta inclou un impost a les begudes ensucrades tenint en compte el sucre afegit, excloent així sucs naturals que en els seus valors nutricionals tenen un percentatge de sucre elevat procedent del mateix fruit. En tot cas, ha insistit, “les mesures fiscals han d’estar recollides en un acord com a esmena a la Llei d’acompanyament de manera conjunta, ha de ser un pacte del Botànic”.