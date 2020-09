“Quan vam veure que la meitat de les PCR a Benigànim eren positives, vam entendre que ens venia un problema gran”

Benigànim està tancant la primera de les seues dues setmanes de confinament a causa de l’increment descontrolat dels casos de COVID-19 entre els veïns. Durant aquests dies la localitat ha vist que els seus carrers i llocs de trobada es buidaven, tot això sota la vigilància de mig centenar d’agents destinats al control juntament amb un helicòpter de la policia que sobrevola les seues teulades baixes. Però els cossos i forces de seguretat no són els únics que vigilen els beniganins, els professionals del seu Centre d’Atenció Primària també se n’ocupen aquests dies, però de la seua salut, i encara els quedarà més.

Metges, metgesses, infermers i infermeres durant aquests dies han estat fent una mitjana de 80 proves PCR al dia. Malgrat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública haja apuntat que el brot s’havia descontrolat i per això s’havia de prendre la mesura de tancar les portes de la localitat, no per això vol dir que es deixe de rastrejar. Ha sigut com una bomba de rellotgeria que els ha esclatat a les mans, però després d’esclatar encara ve més faena.

Un dels metges de capçalera que treballen en el centre de salut, Paco Valls –reconegut com el de Millor Trajectòria de Metge Rural 2016 pel Col·legi de Metges–, explica que tot es va accelerar en poc de temps. A mitjan agost el primer pacient amb símptomes va acudir al centre i, després de fer-li, la PCR, va donar positiu, es va posar en marxa tot el protocol i es van rastrejar els seus contactes. Van ser 24 contagiats més, això va desembocar en la planificació d’un test massiu per a quasi 200 persones.

Era el cap de setmana del 22 i 23 d’agost, i el test es va fixar per al 24, dia festiu en la localitat, per unes festes patronals que no se celebraven. L’equip mèdic estava en quadre. “Ens van avisar de conselleria que ens agafàrem vacances ràpid, perquè esperaven la nova ona cap a setembre o octubre, i malgrat les vacances i festes, els professionals, de guàrdia o no, hi van acudir immediatament a col·laborar”, recorda Valls. El lloc va ser el pavelló poliesportiu, perquè tenia unes dependències bastant àmplies, i en un dia es van fer les 196 proves, però faltaven els resultats.

Aquesta vegada va haver-hi problemes i no van poder estar en les 24-48 hores habituals, es va tardar 5 dies a tindre els resultats. Quan van començar a arribar, el nivell de contagis inicialment era baix, però va començar a pujar gradualment. “Quan vam veure que la meitat de les PCR eren positives, vam entendre que ens venia un problema gran”. S’arribava llavors al centenar de contagiats. Els números semblaven desbordar-se, perquè les primeres proves donaven un resultat de 15 persones per rastrejar per cada contagi, cosa que suposava un creixement exponencial. “Però després vam veure que molts d’ells es repetien i l’índex va baixar considerablement”. A partir d’aquest moment, no van tindre dubte que l’aïllament de Benigànim era inevitable i que venien els pitjors dies.

“Conseqüència del desgavell”

Paco Valls conta que, després d’acabar l’estat d’alarma, va veure que la gent es va relaxar immediatament, que s’acumulaven a les terrasses i les màscares a penes s’utilitzaven correctament, i per això reconeix que això és “conseqüència del desgavell”. Però de la mateixa manera afirma que “no va ser només a Benigànim, ha sigut en tots els llocs, però ací s’ha creuat algú contagiat i ha introduït el virus en la comunitat, i ella mateixa l’ha multiplicat”.

Per la seua experiència entén que, “siga pel factor que siga, ara sembla que el virus té menys virulència, i la població que està afectant és més jove, entre 13 i 50 anys, i la gran majoria són asimptomàtics o simptomàtics lleus, però el nivell més alt de rastreig influeix a frenar la gravetat”. No obstant això, malgrat el “desgavell”, Valls assegura que “la gent ha vist les orelles al llop i s’ha tancat a casa, així s’ha frenat la transmissió comunitària”.

Davant l’actitud ciutadana de l’inici de la desescalada, el metge explica que ell i un company seu del mateix centre van fer circular missatges de veu seus per advertir del perill que es corria. “Van circular bé aquests Whatsapp, ens ho deien pel carrer. Per això, amb la nova situació vam fer el mateix, però per donar informació i per tranquil·litzar, i ho vam fer a través del compte oficial de l’Ajuntament; en fem un per setmana”.

El doctor Valls s’ha felicitat de la faena de l’equip mèdic del centre de salut, “la gent s’ha entregat, ha sigut ací en tot moment, sense tindre en compte ni vacances ni festes, hi ha hagut molt de voluntarisme”, i subratlla especialment el paper dels professionals de l'atenció primària per evitar els embussos dels hospitals. Sobre els reforços, diu que, quan va esclatar la pandèmia, els van enviar dos joves pre-MIR “que han sigut una ganga”, assegura que “s’han avesat a gran velocitat i ens han salvat la papereta comptant amb les vacances d’estiu”, fins i tot arriba a fer broma dient-los que “han aprés més aquests mesos del que ho faran en el MIR”.

Amb tot, Paco Valls recorda que des de l’inici de la pandèmia en la localitat només ha mort una persona “que es va contagiar a València i va morir a València, però ens la compten ací perquè era veïna de Benigànim. Ara, malgrat tot, hi ha una persona hospitalitzada i una altra en l’UCI”, destaca sense ànim de propiciar que s’abaixe la guàrdia, però desinflant la bambolla alarmista.