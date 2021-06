Quasi un mes després de l’accident del vaixell “esclavista” Nazmiye Ana en el port de Castelló, un estibador continua desaparegut

Ha passat quasi un mes des que el vaixell Nazmiye Ana, de bandera panamenya i propietat de la companyia naviliera turca Sinop Shipping Corp, va bolcar en el moll del Centenari del Port de Castelló quan feia faenes de càrrega de mercaderia. L’accident va provocar la mort d’un tripulant indi de 22 anys, el cos del qual es va localitzar, i ferides de diversa consideració a dos estibadors. Un tercer estibador, de 36 anys, roman desaparegut, per la qual cosa els seus companys s’han mobilitzat per exigir que s’agiliten les faenes de rescat. “Són massa dies i per desgràcia les mesures adoptades fins hui no són prou”, diu el compte de Facebook de Coordinadora d’Estibadors de Castelló.

Aquesta setmana les empreses encarregades del pla de remoció del vaixell i la seua càrrega han desplaçat el vaixell al moll després d’alliberar-lo de llastos com les frontisses de les escotilles i les antenes. L’operatiu tan complex, supervisat en tot moment per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil, ha inclòs bussos amb llances tèrmiques per a tallar els obstacles que impedien desplaçar l’embarcació i d’un sensor d’acceleració per a monitorar el moviment del vaixell i garantir la seguretat dels equips subaquàtics, segons ha informat l’Autoritat Portuària de Castelló.

La tripulació del vaixell de bandera panamenya va denunciar l’incompliment de la normativa del treball marítim mitjançant “deutes, intimidació, assetjament i condicions esclavistes en el reclutament”. La tripulació inclou cinc mariners de nacionalitat turca, un d’egipci i dos de nacionalitat índia. Segons va declarar Juan Ramón García, inspector de la Federació Internacional dels Treballadors del Transport-UGT que va estar en contacte amb els supervivents, la naviliera turca els ha assetjat “reiteradament” perquè no reclamen els seus drets ni reben assessorament.

Els mariners van manifestar “les condicions esclavistes del seu reclutament, ja que s’havien vist obligats a pagar 5.000 dòlars a les agències de contractació a l’Índia per aconseguir embarcament, la qual cosa viola, entre altres, els drets de lliure accés a la professió que recull el Conveni sobre el Treball Marítim”, va assegurar García. El vaixell de bandera panamenya és “el paradigma d’unes condicions laborals” lleonines que permet el sistema de “banderes de conveniència”, va indicar a l’agència Efe l’inspector.

Pla de rescat

El Nazmiye Ana està envoltat per una barrera anticontaminació i, després del desplaçament del vaixell uns 150 metres, el Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil treballa inspeccionant la zona amb l’únic objectiu de localitzar el cos de David, l’estibador desaparegut.

El pla de remoció del vaixell passa per hissar-lo fins al moll, on serà desballestat. Per fer-ho, la infraestructura portuària comptarà amb repartidors de càrrega i amb punts d’hissada, a més de dues grues de gelosia de 600 tones i una grua telescòpica de 500 tones.

La Guàrdia Civil ha incorporat dos gossos de la Unitat Cinològica Central especialistes en tota mena de rescats en mitjans aquàtics i capaços de detectar restes humanes fins a 50 metres de profunditat. La incorporació dels cans permet als efectius dels Grups Especials d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) de l’institut armat reduir el temps d’immersió i les dimensions de la cerca.

La bolcada del mercant Nazmiye Ana es va produir el 28 de maig passat. L’endemà els bussos del GAES de la Guàrdia Civil van localitzar el cos sense vida d’un tripulant. Un dels treballadors ferits en bolcar el vaixell, que hagué de ser ingressat a l’hospital per xoc posttraumàtic, va rebutjar en un missatge enviat als seus companys, del qual va informar aquest diari, que s’haguera produït cap errada en la planificació de l’estiba, la qual cosa deixaria com a possible causa el mal càlcul dels llastos que fan de contrapés durant les faenes de càrrega i descàrrega. El Jutjat d’Instrucció número 3 de Castelló manté oberta una causa per investigar el sinistre.