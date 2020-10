Ribó anuncia 15 carrils bici més a València i un servei d’urgències socials durant les 24 hores davant de la pandèmia

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat dimecres durant el debat de l’estat de la ciutat un paquet important de mesures socials i ambientals per a fer front a la crisi del coronavirus.

Entre aquestes, ha destacat la creació de 15 carrils bici més en tota la ciutat, que ja estan en fase de licitació. Segons ha informat, tres eixiran des de General Avilés a l’avinguda de les Corts Valencianes, Mestre Rodrigo i l’avinguda de Burjassot.

La resta transitaran per Cardenal Benlloch, Peset Aleixandre, Gascó Oliag, l’Albereda, Sant Vicent, plaça d’Espanya-Marvà, plaça d’Espanya-Tres Creus, Gaspar Aguilar-Sant Vicent, Conca-Jesús, Ronda Nord i José María Haro.

Aquests carrils s’uniran als de la Gran Via Ramón y Cajal i Ferran el Catòlic i el de l’Institut Obrer, que estan en execució, a més de la licitació del carril bici de l’avinguda del Cid. Ribó ha anunciat que totes aquestes mesures busquen “fer una ciutat amable” i que “pense en la quotidianitat de les persones”.

A més, ha avançat que en les pròximes setmanes començarà la remodelació de solars per a l’ús com a aparcaments públics als carrers Flor de Maig, Castellonet de la Conquesta i Nino Bravo.

L’alcalde ha anunciat la instal·lació de 300 contenidors de recollida d’oli usat, que se sumaran als ja existents en molts edificis de València. També s’incrementarà el nombre de contenidors de recollida de paper i envasos “fins a arribar a ràtios de menys de 300 habitants per contenidor en algunes zones de la ciutat”.

Enguany, a més, s’implantaran les plataformes mòbils de contenidors en els barris del Mercat, Velluters i el Carme, “barris que per la seua fisonomia tenen una dificultat especial a l’hora d’instal·lar contenidors”, segons Ribó. A més, els vehicles de recollida d’aquests residus seran 100% elèctrics.

Per a reduir la contaminació, l’alcalde ha anunciat la instal·lació de dues noves estacions de mesurament atmosfèric a Patraix i l’Olivereta. Ribó també ha valorat positivament la instal·lació de 22 sonòmetres per a mesurar el soroll, especialment “allà on hi ha locals d’oci, que ens indicarà els nivells de soroll a què s’hi arriba i llançarà missatges de conscienciació”.

Respecte a la contaminació lumínica, l’alcalde considera que València ha fet un canvi de paradigma en aquesta matèria. “De ser considerada una de les ciutats europees amb més contaminació lumínica, fet que suposava una factura elèctrica anual superior a 13 milions d’euros, a reduir dràsticament el consum d’energia elèctrica amb el canvi ja executat de més del 50% de les lluminàries de la ciutat”, segons l’alcalde. En concret, s’han estalviat 14 milions d’euros en tres anys i mig i s’ha evitat l’emissió de 13.400 tones de CO₂ a l’atmosfera.

Ribó, ha recordat també que s’impulsarà la façana litoral. El projecte reunirà i harmonitzarà les intervencions previstes a Natzaret, el Cabanyal-el Canyamelar, la Malva-rosa, el Parc Natural de l’Albufera i les platges del sud de la ciutat.

Mesures socials

En matèria de benestar social, el primer edil ha anunciat un paquet ambiciós d’iniciatives entre les quals destaca, per exemple, un servei d’atenció d’urgències socials durant 24 hores els 365 dies de l’any i un altre servei d’assistència virtual per WhatsApp, amb informació sobre recursos socials i seguiment d’expedients concrets.

Quant al Servei d’Ajuda a domicili, a partir del 2021 no sols es prestarà a persones majors (durant l’any 2020 se n’han atés 1.995), sinó també a persones funcionalment diverses, amb discapacitats: “El nou Servei de Menjar a domicili oferirà un mínim de 1.000 menjades de dilluns a diumenge, incloent-hi els festius, per descomptat”, ha explicat.

D’altra banda, Ribó ha fet saber que durant l’any 2021 l’Ajuntament completarà les 1.582 ajudes de menjador escolar (per a menors entre 0 i 5 anys) amb el projecte anomenat Dret a l’Alimentació i Lluita contra la Pobresa Alimentària a la ciutat de València.

“Arrere ha quedat l’època en què les persones s’havien d’avergonyir de patir l’empobriment, perquè es venia València com una ciutat només de rics. Ara afrontem els problemes socials i tractem de donar-hi una solució. No és gens fàcil, però ho aconseguirem”, ha indicat l’alcalde.

Joan Ribó també ha conversat del dret a l’habitatge i ha anunciat que “al llarg dels pròxims mesos, es crearà l’Oficina pel Dret a l’Habitatge, on es farà una atenció integral en matèria d’habitatge, tant en aspectes jurídics, com també socials, i s’informarà de convocatòries públiques, i s’acompanyarà en situacions de possibles desnonaments”.