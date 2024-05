El Síndic de Gregues demana a la Generalitat que desburocratitze els serveis socials: “Desespera els ciutadans”

No és estrany que el Síndic de Greuges, Ángel *Luna, siga crític amb l’Administració pública autonòmica. Ho és des que és el màxim representant de la institució, el 2019. Però dimecres ha sigut la primera vegada que el ple de les Corts Valencianes s’escoltava una intervenció del defensor del poble valencià, i totes les formacions han rebut una bona estirada d’orelles.

Luna, que va ser portaveu socialista i està en la institució estatutària des del 2014, no s’ha cansat de repetir des de llavors que l’Administració autonòmica i local necessita ser més àgil, que té obligació legal de respondre a les consultes i les reclamacions dels ciutadans i que els sistemes de prestacions públiques i serveis socials necessiten una revisió. En la seua compareixença de dimecres, en ple i no en comissió, arran d’una modificació en la llei de la institució, el defensor del poble, que ha presentat la seua memòria anual de gestió, ha insistit que els ciutadans necessiten una resposta de les institucions.

Malgrat l’absència dels consellers –cap dels deu estava present–, Luna ha recriminat a la Generalitat Valenciana el sistema “absolutament burocratitzat” d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat que “porta al col·lapse els serveis municipals” en la valoració del grau de dependència i de discapacitat o en la tramitació de la renda valenciana d’inclusió.

“El dilluns vaig veure amb enveja la presentació del pla Simplifica per a l’activitat econòmica. Per a quan un pla Simplifica en serveis socials per a resoldre els problemes dels ciutadans més vulnerables? Podria estar bé que algú que mereix una declaració de discapacitat la tinga al més prompte possible”, va plantejar als diputats. La complexitat dels tràmits i la lentitud “desespera els ciutadans” i “ningú assumeix la responsabilitat del problema”, mentre els funcionaris “passen la vida emplenant formularis i portant papers d’un lloc a un altre”, sense poder centrar-se en la seua faena de valoració d’expedients.

El defensor del poble apunta altres mancances, com el torpedejament entre administracions públiques de diferent signe polític, que es passen la pilota les unes a les altres sobre qüestions competencials i s’encallen en la crítica recíproca. “Em preocupa la polarització”, ha dit, i ha reflexionat: “Hem fet un estat compost i necessitem grups polítics capaços de col·laborar, estiguen on estiguen. Si no, els temes que estan a cavall entre diferents administracions estan cridats al fracàs”.

Luna també ha posat el focus en les denúncies per falta d’accés a la informació dels representants de l’oposició. Segons ha enunciat, les queixes per opacitat han crescut un 60% en un any, des de les eleccions municipals passades. En ajuntaments com el de València, la institució considera que l’Alcaldia vulnera els seus drets pel fet de reduir la seua capacitat de control a l’oposició. “Els regidors de l’oposició tenen dret a accedir a la informació”, cosa que reclama ja quatre anys, a més d’una reforma de la llei de règim local. “És necessària una llei de bona administració perquè funcione millor”, ha instat.

També considera especialment greu la falta de resposta dels ajuntaments als ciutadans i a les queixes mateixes del Síndic. “La meitat de les queixes que rebem tenen un problema de fons, però passen mesos i anys i els ciutadans no saben res del seu escrit; si està tramitant-se o no”, retrau, al mateix temps que ha reptat els diputats a fer comparéixer els alcaldes que exerceixen el mutisme. Entre aquests, està l’Ajuntament de Benidorm, Xest, Montcada i Benaguasil. De manera contundent, el portaveu ha reclamat als diputats prendre’s de debò la seua faena. I ha conclòs: “És la mort de la democràcia si no sabem respectar les

regles“.