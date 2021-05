El socialista Miguel Alcalde denuncia que la primera tinenta d’alcalde de Benicàssim Cristina Fernández ha fet obres en la seua propietat sense llicència

El portaveu del PSPV-PSOE de Benicàssim, Miguel Alcalde, denuncia que la primera tinenta d’alcalde de Benicàssim, Cristina Fernández, ha incomplit la normativa urbanística en el seu habitatge fins quatre vegades, les últimes sent regidora de l’ajuntament, segons informes dels tècnics municipals. Alcalde explica: “Aquest tipus d’actuacions són un greuge per a totes les veïnes i veïns de Benicàssim que sol·liciten i paguen les llicències, per aquest motiu ens vam sumar a la seua reprovació en el plenari, a la qual tota l’oposició va votar a favor, menys el Partit Popular”.

Alcalde apunta que “la seua reiteració demostra un mal exemple i falta d’ètica en fer-ho fins i tot detenint un càrrec públic” i assenyala que no entén la postura del PP, “fent costat a una acció il·legal”. “Com a representants hem de donar exemple i deixar els colors polítics de banda, no denunciar aquestes infraccions obri la porta a excessos urbanístics com el que va passar a Villa Iluminada”, afirma.

Tal com explica el portaveu socialista, dues de les obres ja haurien prescrit, però dues més haurien de regularitzar-se. Aquestes dues obres consisteixen en una escala exterior i una reforma a l’interior de l’habitatge.

“En aquesta situació, Ciutadans i Cristina Fernández són ostatges del Partit Popular, que, amb el seu suport els manté en l’equip de govern, assegurant-se la seua submissió per a la resta de la legislatura. És inexplicable que en la corporació municipal acceptem comportaments il·legítims com aquesta irregularitat urbanística, independentment del partit polític, per tant, si l’expedient no es resol segons els paràmetres deguts i hi ha tracte de favor, recorrerem a altres vies”, conclou el portaveu socialista.