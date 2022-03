València estableix un horari d’atenció presencial per ajudar les persones majors en els diferents tràmits municipals

Les persones majors de 65 anys empadronades a la ciutat de València podran fer gestions a l’Ajuntament, de manera presencial, els dijous de 10.00 a 12.00 h sense necessitat de cita prèvia. Es tracta d’una més de les mesures que ha posat en marxa el consistori per intentar reduir la bretxa digital a les persones majors de la ciutat de València, que se suma a altres mesures com el projecte Bancs Amigables, la formació o l’assessorament que es du a terme en els 50 centres de majors que hi ha a la ciutat.

Aquesta mesura es va donar a conéixer dimecres en una compareixença pública en què van participar la regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, el regidor d’Informació i Defensa de la Ciutadania, Borja Sanjuán, i la regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía.

Aquesta atenció especialitzada i sense cita prèvia, que entrarà en vigor dijous que ve 7 d’abril, es durà a terme en la casa consistorial de la plaça de l’Ajuntament per als temes relacionats amb tributs o registre, i en l’edifici de la Tabaquera del carrer d’Amadeu de Savoia, per als serveis de padró. Sanjuán va destacar que “amb aquesta mesura evitem que les persones majors queden excloses d’aquests serveis per no saber sol·licitar cita prèvia de manera telemàtica, i els reservem un espai d’atenció presencial per a les seues gestions personals”.

El regidor també va recordar que “han de ser gestions pròpies, no les d’altres persones d’un altre rang d’edat, perquè si no estaríem llevant temps a persones que ho necessiten”.

La regidora d’Envelliment Actiu va remarcar que “València és una ciutat que ja fa temps que treballa per tindre un tracte amable i respectuós amb les persones majors, que especialment des de la pandèmia i el procés de digitalització consegüent, tant d’empreses com de l’Administració, estan en una posició cada vegada més vulnerable”.

Bernabé va recordar les mesures que ha anat prenent el consistori per pal·liar aquesta bretxa digital, com la “multiplicació per quatre de l’oferta de formació digital per a persones majors”, o la faena que es fa en els 50 centres de majors on “tenim 50 persones, procedents del pla d’ocupació de la Generalitat Valenciana Ecovid, ajudant i assessorant en temes digitals, i col·laborant en assumptes com l’obtenció del certificat Covid o de vacunació”.

Bernabé també va destacar altres mesures que s’han dut a terme, com la reserva de bons al consum a aquest col·lectiu, el projecte Bancs Amigables, i la faena que du a terme la Defensora de les Persones Majors, Asunción Pérez, per garantir l’accés d’aquest col·lectiu als serveis municipals. La regidora va manifestar que “treballarem per formar els majors, però respectant sempre totes les persones que no volen utilitzar la via telemàtica i necessiten una atenció personal i presencial”.

Juntes municipals de districte

Elisa Valía va afirmar que “des de tots els serveis municipals treballarem per atendre les persones majors perquè la bretxa digital no supose una pèrdua dels seus drets, i una dificultat per a accedir als serveis municipals”.

Quant a les juntes municipals de districte, la regidora va recordar que “habilitaran aquest mateix horari, els dijous de 10.00 a 12.00 h, perquè les persones majors puguen ser ateses sense cita prèvia i puguen fer tots els tràmits que s’hi poden fer, però amb l’avantatge que estan prop de casa, i eviten els desplaçaments als edificis municipals centralitzats”.

Les juntes de districte ofereixen serveis com l’Oficina d’Informació i Registre; el registre especialitzat d’activitats, llicències d’obres, comunicacions ambientals o llicències comercials; el Bo Or i EMTambTU; i els certificats de fe de vida per a persones estrangeres. A més les juntes, el Marítim i Trànsits ofereixen servei de padró.