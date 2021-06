La consellera de Emergencia Climática reitera que la ampliación del Puerto de València afecta a l'Albufera e insta al Ministerio a actuar

"He decidido que no debo tener más interlocución con una Autoridad Portuaria que se niega a preservar el interés general para preservar el interés de las navieras o de un proyecto que solo tiene una vertiente económica porque ambiental no tiene ninguna"

Así se ha pronunciado este lunes la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, en relación a las relaciones con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tras remitirles una notificación a todos los miembros del consejo de administración advirtiendo de posibles resposnabilidades personales si autorizan la ampliación norte que las medidas cautelares asociadas a la revisión y actualización del Plan de Ordenación y Recursos Naturales (PORN) de l’Albufera chocan con la ampliación del Puerto de València y por tanto debe paralizarse el proyecto.

Mollá ha ido más allá y ha advertido de que si el Ministerio de Transición Ecológica, departamento dirigido por la socialista Teresa Ribera al que también se le trasladó la situación del PORN, no actúa en consecuencia e insta de oficio a que se realicen nuevos estudios ambientales como máximo órgano ambiental, "al final tocará ir al ámbito judicial", aunque espera "no llegar a ese punto".

La consellera ha insistido en que no tendrá "más diálogo con la APV" tras notificar que "las medidas cautelares del PORN afectan a la ampliación portuaria".

Además, ha comentado que ha hablado "con la autoridad" que entiende que puede "de oficio" intervenir como es el mencionado Ministerio para que "si el Puerto de València, como órgano promotor y sustantivo, quiere obviar las implicaciones que tiene el proyecto para nuestro entorno, las playas del sur y l'Albufera que haya un mecanismo para actuar de oficio".